Lluvia de insultos de Iglesias a Vox: desde partido antidemocrático a apátrida

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , ha vuelto a reaccionar con una ristra de descalificaciones contra Vox en el Congreso donde una de las diputadas de esta formación, María Ruiz le ha interpelado para preguntarle si pretende utilizar la actual crisis para debilitar los fundamentos de la democracia española.

El secretario general de Unidas Podemos no ha contestado a la cuestión y ha centrado su intervención en acusar a Vox una y otra vez de ser «un partido antidemócrata» recordando que no está apoyando las medidas del Gobierno. También ha añadido que este grupo simboliza «todo lo que fue» la dictadura franquista, representa «los intereses de los que no tienen más patria que el dinero» o que «jamás van a defender el interés general».

Para Iglesias, Vox «está en contra de la democracia y la Constitución» porque representa «lo contrario a los fundamentos» de ambas. El vicepresidente segundo ha incluido en esta retahíla de descalificativos la «indecencia» que a su juicio tiene el partido que preside Santiago Abascal y no ha dudado en recordar el sueldo que éste tuvo en una «chiringuito» de la «corrupta Esperanza Aguirre».

«Ustedes no están del lado de las familias españolas, ustedes no son patriotas, ustedes están del lado de buitres y especuladores . Ustedes no son un partido español sino un partido de falsos arquitectos y caraduras que firman proyectos irregulares para enriquecerse con la especulación inmobiliaria al tiempo que se dedican a criminalizar a las familaias pobres», ha continuado el líder de Unidas Podemos.

Para Iglesias uno de los fundamentos de la democracia es la educación pública y ha utilizado los estudios de la diputada de Vox en el CEU para atacarla. Tampoco le gusta al vicepresidente segundo que en este partido existan muchos «apellidos largos» y formen parte de él «marqueses».