Leguina y Redondo impulsan un manifiesto contra la coalición PSOE-Podemos

Ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PSOE-M

La plataforma constitucionalista «La España que reúne» conformada en octubre en torno a nombres como el de Nicolás Redondo , Joaquín Leguina , José María Múgica o Manuel Valls , ha impulsado un manifiesto que se hará público en los próximos días en el que expresan su profunda preocupación ante la posibilidad de un gobierno PSOE-Podemos que dependa de los extremistas de ERC o de Bildu y piden una colaboración «constitucionalista y transversal» para hacer frente a los difíciles retos que tiene por delante el país.

«No tratamos de frenar el pacto sino de denunciar que no es conveniente para España», precisa a este diario Redondo, encargado de dar la última redacción a un texto que en estos momentos todavía no es definitivo, pero que ya tiene el respaldo de muchas personalidades, a la que quien fuera secretario general de los socialistas vascos ubica más allá de partidos y de aspiraciones políticas. « Esto es algo de la sociedad civil . Somos un grupo de gente neutral, moderado, razonable, amable, no impulsado por el PSOE o Ciudadanos, aunque también hay quien viene de ahí o sigue ahí, o de otras fuerzas», subraya Nicolás Redondo ante la tentación de que esta iniciativa quiera circunscribirse a un ámbito más estrecho que el real.

Entre otros, respaldando este manifiesto están Francés de Carreras , también ex líder del socialismo del País Vasco; de la abogada del Estado Elisa de la Nuez , que concurrió a las elecciones europeas en las listas de Cs, al que es cercano Fernando Savater , también firmante de un pronunciamiento que se alza contra el desafío nacionalista. Asimismo, suscriben nombres de la órbita de las artes o el pensamiento, como el filósofo Gabriel Albiac . Según algunas fuentes, el número de firmas sobrepasaría ya el centenar de firmas. Este diario tuvo acceso ayer al borrador íntegro de este texto, aunque se comprometió a no hacerlo público en espera de su versión final.

«Preocupación»

«Hay mucha preocupación», indicaba Redondo como resumen del sentir de las personas que están detrás de esta iniciativa coral, «que no queremos –añadía– una España frentista, esa no es nuestra tradición, ni ningún gobierno dependiente de los independentistas... pertenecemos a un ámbito social que no quiere un enfrentamiento tan intenso como el que estamos viviendo». La plataforma «La España que reúne», nacida como un club de pensamiento , ya anunció en su momento inaugural que «iba a decir algo» tras las elecciones, recuerda el socialista vasco, y este manifiesto que está por conocerse ahora es el fruto de su reflexión. Asegura Redondo que no están actuando a contrarreloj.

«No tenemos prisa porque no somos agentes políticos», zanja Redondo. Pero lo cierto es que es de dominio público que los negociadores del presidente en funciones, Pedro Sánchez , ya han tenido contactos con ERC para recabar su apoyo, al menos, con vistas a la investidura. Hoy además hubo reunión con Bildu. Y entre estos interlocurores cunde la idea de promover un voto en bloque, lo que probablemente aumentaría su cotización y la factura a pagarles como eventuales socios.

En su declaración inaugural, «La España que reúne», en la que también están Albert Boadella o Mario Vargas Llosa», proclamaba: «Los populismos y los nacionalismos constituyen hoy la principal amenaza a nuestras libertades (...). Que no quede ninguna duda en relación a la situación de Cataluña. No caben espacios de diálogo y acuerdo con el nacionalismo que combate abiertamente las leyes y la Constitución.