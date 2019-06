Juicio del «procés» en directo | La Fiscalía: «Los acusados han intentado liquidar la Constitución»

Actualizar

10.00El fiscal Zaragoza dice que, escuchando las declaraciones de los acusados, «uno tiene la sensación de que el "procés", este plan que utilizando la violencia en los momentos necesarios perseguía declarar la independencia, [...] era una ficción o un mal sueño porque nadie ha querido asumir responsabilidades».

09.56El fiscal Javier Zaragoza ha inaugurado el alegato del Ministerio Público, que se dividirá en cuatro bloques y durará toda la mañana. Zaragoza ha arrancado con fuerza y ha delimitado ya lo que está en juego en este juicio contra los líderes del «procés». «No están siendo juzgados porque se criminalice la disidencia política, no se persiguen ideas políticas. La razón por la que están siendo juzgados es haber intentado liquidar la Constitución española de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, elementos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria». El fiscal ha destacado la apertura de la democracia española y ha asegurado que la única «violación de derechos civiles que se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución». Informa Luis P. Arechederra.

09.54«No son presos políticos», dice Zaragoza de los doce acusados. «Tampoco hay detenciones arbitrarias», continúa. «Se les ha investigado por haber quebrantado las leyes democráticas básicas de nuestra convivencia, romper el orden constitucional, desobedecer al Tribunal Constitucional, obstaculizar las actuaciones judiciales o destinar fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Este es el objeto del juicio», afirma Zaragoza.

09.49«No se criminaliza el voto, se persigue incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales, incluidas aquellas que prohíben un referéndum ilegal, algo que siempre ha sido delito en todos los códigos penales de todas las épocas», continúa Zaragoza de forma tajante.

09.48«En el Estado de Derecho, la ley es la expresión de la voluntad popular», dice Zaragoza. «La Constitución es el elemento esencial que garantiza una convivencia pacífica que garantiza los derechos y libertades de todos».

09.47«La Democracia española no es militante, y ellos lo saben. [...] A diferencia de otros países, en España no se criminaliza a quienes defienden proyectos políticos contrarios a los principios básicos de nuestra legalidad constitucional, que permite plantear y debatir proyectos de reforma constitucional hasta sus principios más fundamentales», señala Zaragoza. «Pero lo que no es admisible es que se defiendan a través de actividades que vulneren los principios democráticos», subraya.

09.44«No existe un derecho de secesión», dice Zaragoza. «La única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña [...] es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución», continúa.

09.42«La razón por la que están siendo juzgados no tiene nada que ver con la disidencia política», dice el fiscal Javier Zaragoza, que subraya que «no se persiguen ideas políticas». Los doce acusados están en el banquillo por «liquidar la Constitución de 1978», «haber atacado el orden constitucional [...] utilizando la violencia en aquellos momentos en los que ha sido necesaria, todo ello al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional».

09.40Las conclusiones finales de las defensas se expondrán la semana que viene, entre el martes y el miércoles. Los abogados tendrán una hora por cada acusado y, posteriormente, cada uno de ellos tendrán 15 minutos para el turno de última palabra.

09.38Se reanuda el juicio. Manuel Marchena, presidente del Tribunal, explica cómo será la sesión de hoy. La Fiscalía tendrá toda la mañana para exponer sus conclusiones, mientras que la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox podrán hacerlo por la tarde.

09.20El juicio del «procés» se reanudará en 10 minutos, a las 9.30 horas.

09.12A los aproximadamente 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades frente a Policía y Guardia Civil que se produjeron en los diferentes centros de votación en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre, el Ministerio Público suma en su escrito definitivo de acusación otros 47 actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, 23 actos similares en comisarías de Policía y edificios públicos del Estado, 11 en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, 47 ataques a sedes del PSC, y los graves incidentes que se produjeron los días 19 y 20 de septiembre, según reza el documento de conclusiones definitivas ya presentado ante la Sala que se expondrá hoy. Informa EP.

09.07En su escrito definitivo, entregado la semana pasada, la Fiscalía ya avanza que puede probarse que esta situación de insurrección comprende al periodo que va entre el 20 de septiembre de 2017 —con la protestas contra los registros en organismos de la Generalitat que ordenó un juez de Barcelona para abortar los preparativos del referéndum— y la jornada del 27 de octubre, fecha de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Informa EP.

09.00Los cuatro fiscales que llevan la acusación en la causa del «procés» independentista en el Tribunal Supremo expondrán este martes su informe de conclusiones definitivas, en el que apuntarán las pruebas que a su juicio son claves para acreditar que hubo una «situación claramente insureccional» y una instrumentación de la violencia que justifica las condenas que solicitan para los doce acusados, que en caso del exvicepresident de Cataluña y actual diputado suspendido Oriol Junqueras asciende a 25 años de condena por rebelión y malversación de fondos públicos. Informa EP.