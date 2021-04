Iglesias carga contra el PSOE por sus reticencias en materia LGTB: «Lo que se firma, se cumple» El candidato de Unidas Podemos y la ministra de Igualdad piden a los ciudadanos movilizarse para que UP gobierne en la Comunidad de Madrid

Gregoria Caro SEGUIR Actualizado: 16/04/2021 15:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No iba a pasar desapercibido en esta precampaña madrileña el enfrentamiento entre Unidas Podemos (UP) y PSOE por la ‘Ley Trans’ y LGTB en las que trabaja el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que ha sido un quebradero de cabeza para el Gobierno en los últimos meses. El candidato de UP, Pablo Iglesias, y la ministra Montero han lanzado sendas puyas al PSOE durante el acto ‘Derechos LGTBI’ en la sede del partido este viernes, muy relacionada con estas fricciones. «Lo que se firma, se cumple», ha aseverado después el líder de Podemos, que ha dejado caer que «a veces» los obstáculos a este colectivo también llegan desde la gestión de los partidos progresistas.

«España tiene que ser un ejemplo internacional de políticas LGTB, eso siempre va a tener enemigos muy poderosos, incluso a veces bajo la bandera de ideas progresistas», ha expresado Iglesias, durante su intervención. Él fue el primero, y el encuentro lo cerró la titular de Igualdad. Montero ha abundado en ese aguijón. «Con el consenso que existe, solo puede haber motivos que no se pueden decir públicamente para no apoyar la ‘Ley Trans’ y la ‘Ley LGTB», ha atizado la ministra.

Los líderes de Podemos estuvieron acompañados por la candidata de UP a la Asamblea de Madrid, Paloma García Villa; la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Gobierno, Boti García y portavoces de las asociaciones COGAM, Arcópoli, Chrysallis y Plataforma Trans.

Un repaso rápido de los encontronazos sobre la ‘Ley Trans’ nos deja los siguientes titulares. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, advirtió ya hace meses de la falta de garantías jurídicas del borrador del texto y pidió frenarlo para «mejorarlo». Desde Igualdad sugirieron en aquel momento que «transfobia». La ‘Ley trans’ y LGBT en estos momentos está paralizada. Iglesias ha agradecido el trabajo «a las compañeras» de Igualdad por «demostrar que las políticas se hace con hechos y voluntad» e insistido también en la necesidad de que se aprueben haya «ya». «Cuando nosotros ponemos nuestra firma en un papel, vamos hasta el final haya que enfrentarse con quien haya que enfrentarse», ha añadido Iglesias. Otro mensaje velado.

Quieren movilizar el voto

Las encuestas no están de su lado, les dan una cuarta posición y apenas mejoran sus resultados anteriores. Pero, según explican desde Podemos, manejan datos internos que apuntan a una alta participación que les beneficia. Por eso Iglesias y Montero han insistido este viernes en pedir a los ciudadanos y simpatizantes de Unidas Podemos que el próximo 4 de mayo acudan a las urnas.

«Que no se quede ni un solo voto en casa», ha insistido la ministra. «Su éxito se fundamento en que el 30 por ciento de los distritos en los que ellos ganan van a votar mucho más que otros sitios, si toda la gente que no es como ellos, la gente decente, de los barrios y municipios más humildes, va a votar, tendremos un Gobierno de izquierdas, que nadie se quede en casa», ha dicho previamente el candidato.