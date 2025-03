Iglesias admite su salida de tono en la Comisión de Reconstrucción pero subraya que dijo «la verdad»

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias , ha reiterado este viernes que «es verdad» lo que dijo ayer sobre que «Vox querría dar un golpe de Estado, pero no se atreven» . De lo único que se arrepiente es de haberlo dicho en mitad de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Así lo ha explicado el propio vicepresidente segundo durante una rueda de prensa desde La Moncloa.

«Ayer dije la verdad, pero me equivoqué al caer en una provocación , porque quité el foco de los temas de la reconstrucción», ha explicado Iglesias, que considera que erró al generar un enfrentamiento con el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros , porque «tapó los temas importantes» de la reunión. «Hoy no me volveré a equivocar, el tema hoy es el ingreso mínimo vital», ha añadido. Aunque no se ha disculpado por contribuir a elevar la crispación política percibida estos últimos días.

El vicepresidente manifestó ayer durante su intervención que «parece que Vox quiere dar un golpe de Estado antes que defender la democracia». Vox protestó ante el presidente del órgano, el socialista Patxi López, y tildó de «vergüenza» la comisión . Equidistante, López consideró que tenían «la piel muy fina» y accedió a preguntarle a Iglesias si quería retirar sus palabras.

Entonces, el vicepresidente aprovechó para calentar más los ánimos: «A Vox le gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreve porque para eso, además de quererlo, hay que atreverse». Espinosa de los Monteros abandonó la sala y, con socarronería, Iglesias le pidió que «cerrase la puerta al salir» .

El Gobierno ha evitado responder sobre si creen que con las declaraciones de Iglesias de los últimas días han contribuido a elevar el malestar social y la polarización. Sin embargo, La Moncloa considera que son Partido Popular y Vox quienes se están esforzando en «hacer ruido». La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que «la derecha de este país está en una estrategia de crispación» .

Montero ha explicado que desde el Gobierno «se hace un llamamiento a la calma y a la tranquilidad». Y ha apostillado después que «desde esta sala de prensa ustedes han visto que nunca se ha contribuido a elevar la tensión ni el ruido». Además, la portavoz ha considerado que el PP está muy preocupado de lo que hace Vox en lugar de «arrimar el hombro».

Por su parte, Iglesias ha suscrito las palabras de Montero. «La crispación es un mecanismo político que sirve para controlar la agenda», ha dicho, «y que no se hable del escudo social o de que este Gobierno está haciendo lo contrario de lo que se hizo en la crisis de 2008».