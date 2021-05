El hombre de Sánchez en Transparencia justifica la 'purga' que impulsó: «Es habitual» José Luis Rodríguez ha acudido al Congreso por primera vez desde hace siete meses y en calidad de experto pese a las numerosas peticiones de comparecencia reclamadas por la oposición

Siete meses y un buen reguero de polémicas después, el presidente del Consejo de Transparencia ha vuelto al Congreso de los Diputados. Pero no para rendir cuentas de su gestión, sino como experto convocado por la Comisión de Regeneración Democrática para disertar sobre «las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos reguladores». Más oportuno, imposible.

El formato era propicio para que Rodríguez esquivara el trámite sin demasiados rasguños. Al comparecer como experto, no se enfrentaba a un examen a fondo de los grupos de la oposición, cuyos portavoces se han tenido que conformar con una intervención para realizar sus preguntas al presidente del Consejo de Transparencia. El tiempo de las intervenciones, bastante reducido, tampoco invitaba a profundos debates, aunque, pese a todo, Rodríguez no se libró del cuerpo a cuerpo e incluso tuvo tiempo para justificar la purga que impulsó en su organismo nada más llegar.

«Se trata de una decisión de política personal, completamente ajustada a derecho y que no tiene nada de excepcional. Es habitual que cuando un nuevo responsable asume la dirección de un organismo político se produzcan cambios en el equipo directivo», se defendió Rodríguez después de que el portavoz del PP en esta comisión, Jaime de Olano, cuestionara la sustitución de una de las mayores expertas de Transparencia de España en los compases iniciales de su mandato. Esta funcionaria era una de las dos personas que dirigieron interinamente el Consejo durante unos años en los que sus resoluciones fueron especialmente incómodas para Pedro Sánchez.

No le gustaron las críticas a Rodríguez que continuó, aunque con un tono algo más agitado que al comienzo de su alocución, con su defensa de este movimiento de personal. «Todo máximo responsable de una institución tiene que poder configurar su equipo directivo con personas que compartan su proyecto, sus objetivos y su estilo de dirección. Lo contrario sería un sinsentido, porque al final va a ser él y no los miembros del equipo heredado el que tenga que rendir cuentas y responder del funcionamiento de la institución». No especificó ante quién tendrá que justificarse, ya que el Consejo de Transparencia, aunque depende orgánicamente del Ministerio de Política Territorial, goza de independencia a la hora de tomar sus decisiones.

Varios regates

El presidente del Consejo de Transparencia lamentó tener que cortar sus explicaciones de forma abrupta agobiado por el reloj e invitó a los parlamentarios a acudir al organismo que preside en caso de que tuvieran que tratar más cuestiones: «No ocultamos nada».

Este alarde de Transparencia, sin embargo, contrasta con la postura mantenida actualmente por el propio Rodríguez, que se ha escapado de comparecer en varias ocasiones ante la Cámara Baja, como pidieron PP, Vox o Ciudadanos, después de irse conociendo escándalos en materia de Transparencia a lo largo de estos últimos meses. Ninguna de estas peticiones ha prosperado y Rodríguez tampoco ha explicado su proyecto en el ámbito mediático: no se le conoce rueda de prensa ni entrevista desde que ocupó su despacho. Aunque con las buenas palabras de hoy, quizá algo esté cambiando...