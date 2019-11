El Gobierno contacta con Cs para la investidura, aunque Arrimadas cree que «su prioridad es ERC» «He recibido una llamada del Gobierno, pero no de Sánchez. Para un primer contacto, no hemos podido concretar contenidos, pero para ver si nos veíamos», dice la portavoz parlamentaria de la formación naranja

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha señalado este miércoles que ha recibido una llamada del Gobierno para hablar de la investidura, aunque, por el momento la dirigente naranja se desmarca de la investidura de Pedro Sánchez.

En una entrevista en la cadena COPE, Arrimadas ha reconocido un primer contacto, aunque entiende que la «prioridad» del Gobierno se ve «clarísima» y pasa por recabar el apoyo de ERC. «Con Esquerra llevan negociando muchos días. A nosotros nos dejarán un poco para el final», ha señalado.

«He recibido una llamada del Gobierno, pero no de Sánchez. Para un primer contacto, no hemos podido concretar contenidos, pero para ver si nos veíamos», ha indicado Arrimadas, que se perfila como la más probable sucesora de Albert Rivera al frente del partido.

Arrimada ha dicho además que el líder del PSOE no la ha llamado nunca: «Sánchez no me ha llamado en mi vida». Ha enfatizado el hecho de que ni siquiera lo hizo cuando decía que había que «dialogar con Cataluña» y ella lideraba la formación más votada en Cataluña.

El hecho de que la hayan llamado a ella, precisó, no lo achaca a que en el Gobierno ya la consideren futura líder de Ciudadanos sino a que ella será la presidenta y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y, por tanto, la interlocutora en el Parlamento.

Arrimadas ha dicho que va a dejarse la piel «para que la gente vuelva a ilusionarse con Ciudadanos», convencida de que el proyecto está consolidado y «va a levantar el vuelo» de nuevo.