El Gobierno británico se abre a negociar con España por Gibraltar

El Gobierno británico se muestra ya abierto a negociar con España sobre Gibraltar. Tras el órdago de Pedro Sánchez con vetar el acuerdo del Brexit, el Ejecutivo de Theresa May hace concesiones mediante una carta remitida al Consejo Europeo por el embajador de Reino Unido en la UE, Tim Barrow.

En la misiva asegura Barrow que el artículo 184, el causante de esta pequeña crisis, «no impone obligaciones respecto al alcance territorial de los acuerdos» y que, por lo tanto, «no es obligación ni presunción» que esos acuerdos tengan el «mismo alcance territorial» que el del previsto en el acuerdo de retirada y que se señalan en el artículo 3 de este.

Con esta carta el Gobierno de Theresa May, que se encuentra en Bruselas para continuar las negociaciones de la relación futura de Reino Unido con la UE, ha tratado de suavizar posturas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y hace así una concesión que, eso si, por ahora no está puesta por escrito ni parece tener ninguna garantía jurídica ya que no se encuentra en ninguno de los documentos firmados hasta la fecha.

Todo después de que esta semana May haya advertido en varias ocasiones, una de ellas en su declaración ante el Parlamento británico para explicar el acuerdo, de que no iba a poner en peligro la soberanía de Gibraltar. Esta será «protegida» señalaba añadiendo que «la futura relación con la UE debe funcionar para toda la familia de Reino Unido».

Además, la primera ministra aseguraba que la posición de su Gobierno respecto al Peñón no habia «cambiado ni cambiará en el futuro».

Mientras, los medios de comunicación británicos siguen informando al minuto sobre esa cumbre de mañana en la que los 27 líderes europeos tienen que dar el visto bueno al acuerdo para que May lo lleve ante el Parlamento británico. Gibraltar no es primera plana en ninguno de ellos, pero algunos como The Guardian aseguran que el Gobierno británico «cede ante las peticiones de España» en este asunto. La mayoría de la prensa británica, como The Telegraph, señalan que «España y Reino Unido llegan a un acuerdo sobre Gibraltar».

Aunque, eso si, en algunas columnas de opinión o en varias tertulias televisivas algún periodista inglés se apuntaban a la conjetura de que España estaría, con esta amenaza de vetar el acuerdo, tratando de solicitar la soberanía de Gibraltar. Por ejemplo, Sky News se preguntaba esta semana si la posición del Gobierno español estaba dirigida a un intento de «recuperar la soberanía del Peñón en un futuro».