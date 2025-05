El Gobierno acusa ahora a los jueces de encubrir la pederastia

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, asegura que hay jueces y magistrados en España que prevarican al encubrir casos de pederastia cometidos por miembros de la Iglesia, como curas y obispos. Así lo afirma literalmente la propia Rosell, que es jueza en excedencia desde que en 2015 y 2019 se presentó en las listas de Podemos al Congreso de los Diputados y que desde hace dos años es la máxima responsable del actual Gobierno para la violencia de género.

Lo hizo la semana pasada durante un programa de 'Público' presentado por el exvicepresidente y anterior líder de Podemos, Pablo Iglesias, con duras y continuas críticas contra la Carrera Judicial de la que forma parte la propia Rosell, que no dudó en asegurar que «también en casos de pederastia hemos visto a preparadores (de opositores a la Carrera Judicial) y magistrados decirles a sus hijas juezas de pueblo 'con el cura no, con el obispo no, con la Iglesia no' , quizá de ahí venga parte de la impunidad de este país» contra este tipo de delitos, según Rosell.

Justo antes había recurrido a su supuesta experiencia personal para asegurar que hay responsables judiciales en España que amenazan directamente a los jueces para que no investiguen estos casos: «Yo sí me he encontrado una cúpula de la Carrera Judicial que te dice 'ya sabes lo que te espera si no archivas esto o sigues adelante con esto'» .

Además, insistió en la necesidad de «democratizar» el acceso a la Carrera Judicial en nuestro país, pese a que el 95% de los que aprueban estas oposiciones proceden de familias sin ninguna relación con la judicatura y hasta el 75% son mujeres, lo que desmonta la falacia endogámica o machista con la que ciertos sectores de la izquierda se empeña en estigmatizar a los nuevos jueces españoles.

La misma Rosell que accedió a la Carrera Judicial por esas mismas oposiciones también aseguró que este sistema «hace a los jueces dependientes de sus preparadores». Según ella, los magistrados que ayudan a los futuros jueces a preparar estas oposiciones «normalmente son alguien de la cúpula de la Carrera Judicial, que no ha tenido ninguna formación en Derechos Humanos, mucho menos en feminismo, y además con un poco de suerte ya era juez durante el franquismo» .

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la edad media de los jueces españoles es de 54 años para los hombres y 50 para las mujeres. Es decir, estaban todavía en el colegio o en la guardería cuando acabó el franquismo . De hecho, los magistrados que tienen más de 70 años no llegan ni al 0,7% de toda la Carrera Judicial en España: apenas 37 sobre más de 5.300.

"Prejuicios y tópicos manidos"

Las asociaciones de jueces, todas menos una, han respondido hoy a estos ataques de un alto cargo del Gobierno contra la Carrera Judicial. Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han emitido un comunicado conjunto para exigir a Rosell que aclare y denuncie ante los tribunales lo que dijo en el programa de Pablo Iglesias.

Estas asociaciones, que representan a más de 2.500 jueces y casi la mitad de la Carrera Judicial en España, consideran que las palabras de Rosell son «fruto de prejuicios y tópicos manidos» y califican de «gravemente irresponsable» que un destacado miembro del Poder Ejecutivo «extienda sobre toda la Carrera Judicial española (especialmente sobre las juezas jóvenes) una sospecha generalizada de connivencia con autores de graves delitos».

Además, recuerdan que la delegada del Gobierno «esta admitiendo que ha tenido conocimiento de conductas que podrían llegar a ser constitutivas de graves delitos, sin que haya aclarado si procedió a denunciarlas por la vía correspondiente». Por ello, exigen a Rosell que «cumpla con su obligación legal» de denunciar lo que dijo «a la mayor brevedad» . La única asociación que no ha suscrito esta respuesta es la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), que representa al 8,3% de la Carrera Judicial, con poco más de 430 miembros.