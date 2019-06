Garzón: «Le he dicho al Rey que su discurso del 3 de octubre fue un grave error para nuestro país» El coordinador de IU ha sido el tercer miembro de Unidas Podemos que ha acudido a Zarzuela para la ronda de consultas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha presumido tras salir de la ronda de consultas con el Rey de haberle «afeado» su discurso del 3 de octubre, una alocución con la que Felipe VI defendió el orden constitucional frente a la deriva ilegal que estaba tomando el independentismo catalán.

«Le he explicado mi posición y le he dicho, le he transmitido, que su discurso del 3 de octubre fue un grave error para nuestro país», ha dicho en la rueda de prensa posterior. «Le he transmitido que su discurso del 3 de octubre lo que hizo fue incrementar la escalada de agresividad y de hostilidad que se estaba fraguando en ese momento y que no ha desaparecido. Y eso va en la dirección contraria a lo que nosotros creemos que es parte de las soluciones».

En cuanto al asunto central de la reunión, que no era otro que la formación de Gobierno, Garzón le ha dicho que su idea es formar uno de coalición «entre el Partido Socialista y Unidas Podemos».

«Esa es la base esencial de lo que le he trasladado al ciudadano Felipe de Borbón, porque creo que la otra alternativa que se está poniendo encima de la mesa, especialmente a raíz de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, que es el posible gobierno entre Ciudadanos y Partido Socialista, es un gobierno para el que dan los números pero que traería más continuismo y más política de derechas y conservadora en lo económico», ha resumido.

Garzón ha sido el tercer miembro del grupo parlamentario de Unidas Podemos y sus confluencias que ha acudido este miércoles al Palacio de la Zarzuela, después de que lo hayan hecho Juantxo López de Uralde, de Equo, y la gallega Yolanda Díaz, de Mareas En Común. Aún faltan por acudir a la ronda de consultas dos integrantes más de Podemos, que por esa unión de confluencias se presentará en Zarzuela fragmentado en cinco.