Las frases clave de Pedro Sánchez en su primera rueda de prensa en España con más de dos preguntas La comparecencia del presidente ha servido para que haga un balance de sus dos primeros meses en La Moncloa

Marco Naya

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un balance de sus dos primeros meses al frente del Ejecutivo hoy, en la primera rueda de prensa que ofrece en suelo español desde su llegada a La Moncloa en la que admite más dedos preguntas. En un día en el que ha respondido al fin las preguntas de los periodistas, el líder socialista ha abarcado diversos temas cómo la política migratoria o económica, entre otros.

Economía

«Vamos a terminar el año con un vigoroso crecimiento económico, muy por encima de la media europea».

«Hemos aprobado un decreto para perseguir la figura del falso autónomo. También un real decreto que va a proporcionar cobertura a las mujeres desempleadas».

«Hemos cumplido el compromiso de subida salarial y se ha aprobado la mayor oferta de empleo público».

«La confianza en nuestra economía también se ve certificada en que la prima de riesgo se ha situado en los dos últimos meses en torno a los 100 puntos básicos».

«Es más complicado llegar a acuerdos cuando en pocos meses hay elecciones autonómicas. El Gobierno de España no se va a quedar parado, va a mejorar muchos de los aspectos de la financiación autonómica».

Inmigración

«Se va a crear un mando único para la cooperación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera. Este mando único centralizará la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones relacionadas con la inmigración».

«Vamos a continuar estrechando la cooperación y el diálogo con Marruecos».

«La migración no ha comenzado con este gobierno. Lo que ha comenzado es la política migratoria. Estamos articulando una política migratoria que incluye el diálogo con los países de origen y de tránsito, en especial Marruecos. El segundo punto de estas políticas es el control de fronteras».

Exhumación de Franco

«El cambio de época llegará al Valle de los Caídos. Llegará».

«Lo vamos a hacer muy pronto. Pero si hemos esperado cuarenta años, podemos esperar unas semanas o unos días. Lo vamos a hacer con todas las garantías. La decisión política está tomada. Vamos a cumplir con un mandato del Congreso de los Diputados».

Adelanto electoral

«Ha habido un cambio de época, y ese cambio de época no es solo reivindicar una democracia más ejemplar, sino sacar a España de la parálisis y el letargo. Este Gobierno no gobierna a golpe de encuesta. Voy a atender a los intereses generales, y no a los intereses partidarios. No deja de ser llamativo que aquellos que estaban arriba y ahora están abajo pongan en duda las encuestas que antes reivindicaban. Las encuestas nos animan a continuar en el camino emprendido».

Cataluña

«El Gobierno va a estar presente, va a estar presente también el jefe del Estado. Vamos a trasladar la solidaridad del conjunto de la sociedad española a las víctimas».

«Prefiero que hagan una oposición de Estado, y que sean leales, sobre todo en esta cuestión, como fue el PSOE. El Gobierno va a defender la Constitución y el Estatuto de Cataluña».

«El Gobierno celebra y respalda la Comisión Bilateral que se produjo en Barcelona. Esa reunión no implicaba ya acuerdos, sino poner en marchas grupos de trabajo. La comisión no se reunía desde hace siete años. El Gobierno se ha comprometido a reanudar cuatro comisiones fundamentales para los catalanesm sean o no sean indepedentistas».

Unidad territorial

«Nuestro gobierno representa la España plural, que retoma el diálogo con las comunidades y las comisiones bilaterales».

«Este gobierno está dispuesto a avanzar, a progresar en esa senda del cambio. Este cambio de época significa sacar a España de la parálisis y del legargo, y en consecuencia iniciar las grandes transformaciones que necesita España».

«Este gobierno cuenta con la firme voluntad de dialogar para garantizar la cohesión territorial de nuestro país. Vamos a darle un nuevo impulso al Corredor Mediterráneo».

Partido Popular

«Me preocupan algunas manifestaciones extremistas. No es bueno que los partidos conservadores compitan confrontando territorios. Lo que le dije al señor Casado es que creo que el PP debe hacer una oposición de Estado. Hay cuestiones que superan el interés partidario, y entran cuestiones como Cataluña, la migración o los presos de ETA. Le pido al señor Casado que sea coherente»

Violencia de género

«El Consejo de Ministros ha aprobado también un real decreto que hace efectiva la transferencia de fondos para luchar contra la violencia de género. Lo hemos hecho en tan solo dos meses».

RTVE

«Es bueno que el prestigio administre organismos públicos tan importantes como RTVE. Rosa María Mateo lo tiene. Se acaba así una etapa negra».

Políticas socialistas

«La moción de censura abrió las puertas al cambio de gobierno. Hoy, los ciudadanos se reconocen en su gobierno. Hoy, tanto el gobierno como la sociedad caminan en el mismo sentido».

«Este es un gobierno abierto, no partidista. Cualificado y representativo de la sociedad. Tras siete años de letargo, España no tiene un minuto que perder. Este Gobierno avanza. Nos queda mucho por hacer».

«Tenemos una hoja de ruta clara y definida hasta el final de la legislatura».