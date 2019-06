Juicio del «procés» El fiscal: «El "procés" fue un golpe de Estado y Junqueras su motor» El Ministerio Público considera que los acusados incitaron la violencia para intentar «liquidar» la Constitución española

En un alegato implacable, la Fiscalía ha puesto este martes nombre y apellido al plan secesionista ilegal. «Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 es lo que en terminología del jurista Hans Kelsen se llama golpe de Estado, la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales», ha manifestado Javier Zaragoza, que ha inaugurado el informe final del Ministerio Público, el trámite para expresar sus conclusiones tras la práctica de todas las pruebas. El Tribunal Supremo escucha en esta sesión el informe de las acusaciones tras cuatro meses de juicio contra los doce acusados, antiguos dirigentes catalanes.

Zaragoza ha arrancado con fuerza y ha rebatido la coartada de los acusados. «No se persiguen ideas, la razón por la que están siendo juzgados es haber intentado liquidar la Constitución de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, y utilizando la violencia en los momentos que ha sido necesario», ha expresado el fiscal que ha empezado.

Todo eso encaja para la acusación pública en la rebelión, uno de los delitos más graves del Código Penal y del que considera a Oriol Junqueras su «motor principal», pues viene empujando en esa dirección «desde hace muchísimo tiempo». Lo que pretendían es precisamente alcanzar dos finalidades que castiga este delito, ha añadido Zaragoza, en alusión a los dos objetivos del plan secesionista: «derogar la Constitución y declarar la independencia«. «Eso es el procés», ha dejado claro.

Ante esta situación, el Estado tuvo que aplicar un «mecanismo excepcional», el artículo 155 de la Constitución que permite suspender el autogobierno de una comunidad autónoma. El fiscal ha aprovechado para criticar la calificación de sedición, el delito por el que acusa la Abogacía del Estado que representa al Gobierno, puesto que éste solo castiga un atentado contra el orden público. Zaragoza ha elevado la voz en ese momento para insistir en que el «procés» fue «un ataque contra el orden constitucional», razón por la que no puede ser solo sedición.

Zaragoza también ha cargado contra los abusos del independentismo en Cataluña y ha señalado directamente a Junqueras. «La única violación de derechos civiles que se está produciendo en estos momentos en Cataluña es la que están sufriendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución. El procesado Junqueras, experto en la utilización de sofismas, nos dijo que el Estado nunca tuvo la intención de dialogar y hablaba de la silla vacía. Quien rompe la legalidad democrática, quien se coloca al margen de la ley, responsabiliza a quienes acatan las normas democracias de romper… es un ejercicio de cinismo sin precedentes»,

Sobre el debate de la violencia, abordado después en profundidad por el fiscal Jaime Moreno, Zaragoza ha aclarado que no tiene que ser «ni grave ni armada» para encajar en el concepto de la rebelión, que castiga un «alzamiento violento» para declarar la independencia de una parte de España por métodos ilegales.

Violencia e intimidación

Al tomar su relevo, Moreno se ha adentrado en el debate sobre la violencia. ¿La hubo, fue suficiente para que sea rebelión, fueron culpables de ella los acusados? Con una brillante argumentación, el fiscal ha alegado que hubo violencia en tres momentos del «procés»: en el referéndum ilegal para evitar la actuación de la Policía, para entorpecer la investigación contra la preparación del 1-O que comenzó semanas antes, y en los hostigamientos generales contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante septiembre y octubre de 2017.

«Hubo violencia en las cosas (daños en vehículos el 20 de septiembre, lanzamiento de piedras en San Carlos de la Rapita, golpes en Vía Laietana…), hubo intimidación (en los centros de votación del referéndum ilegal), y hubo violencia física», como prueban los 93 agentes heridos y los 1.000 votantes heridos leves del 1-O. Los acusados son responsables de todo ello, pues crearon el riesgo que condujo a esa situación, al convocar los hechos del «procés» y seguir adelante, a pesar de las claras advertencias de que habría incidentes violentos, como avisaron cinco mandos de los Mossos d’Esquadra y los jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. «No fue necesaria más violencia, pero tampoco menos, y no fue desdeñable».

Continuando con esa explicación, Moreno ha citado la declaración del antiguo número dos de Trapero, Ferrán López, y ha manifestado que «la violencia sirvió para transitar, para cruzar determinados peldaños en la hoja de ruta». «Todos ellos eran conscientes de que era seguro que iba a haber enfrentamientos. No estamos ante un dolo eventual, con tal de no privarme del referéndum acepto el enfrentamiento; es un dolo directo: para que no se aborte el referéndum bien desconvocándolo yo o bien por las fuerzas de seguridad, me enfrentaré», ha dicho.

Ha empleado una metáfora muy visual para destacar además que los incitadores eran los dirigentes de una comunidad autónoma, que ostentaban un poder del Estado sin la necesidad de tratar de controlar «otros centros de poder». Los líderes del «procés» no eran un pequeño buque que tuviera que asaltar un puerto, eran un pequeño buque que solo tenía que cortar las amarras con el puerto.