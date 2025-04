Presión de los barones para que Casado destituya a García Egea

La inquietud se ha disparado en el PP ante la guerra civil desatada entre Casado y Ayuso y muchos dirigentes no se van a quedar de brazos cruzados ante el proceso de autodestrucción al que se dirige el partido. Fuentes territoriales sostienen que la ... solución debe pasar por tres medidas que corresponden a Casado: actuar rápido, destituir al secretario general y mejorar la relación de Génova con los territorios. Mientras, los barones van tomando posiciones.

Si alguien esperaba que Alberto Núñez Feijóo se descolgara con alguna declaración que añadiera combustible al incendio que arrasa el PP, conoce poco al barón gallego. El presidente de la Xunta asumió el protagonismo por segundo día consecutivo para pedir perdón a los militantes y ciudadanos, y llamar a reconducir la situación entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso «sin intermediarios» , pero a partir de la toma de decisiones por parte del primero, entre las que estaría el sacrificio de Teodoro García Egea , al que sin nombrarlo responsabilizó de un manejo «absolutamente desacertado» de este «conflicto interno mayúsculo».

Preguntado por dos veces en una entrevista radiofónica respecto a si el secretario general del PP debería ser cesado, Feijóo encriptó su respuesta, replicando que mientras al presidente nacional del partido lo eligen los militantes, no ocurre lo mismo con su equipo. Esto es, que podría producirse un relevo en la sala de máquinas de Génova sin tener que pasar por un congreso. Y ante una eventual celebración de un cónclave extraordinario , Feijóo advirtió de la amenaza que supondría llegar a uno con el partido sumido en esta profunda división.

Pero eso sí, Feijóo dejó entrever que lo que no se puede es mantener la actual situación, que amenaza con incinerar la marca . «Hay un conflicto y el presidente del partido tiene que actuar », para buscar una solución «en cuestión de días, no de meses». «Al final, un presidente tiene que tomar decisiones, y esas decisiones no las puede compartir con su equipo».

Horas más tarde, durante un acto en Santiago, Núñez Feijóo admitió haber hablado con Pablo Casado, al que reconoció como «mi presidente», aunque eludió revelar el contenido de la conversación. Las palabras de Feijóo no son tanto un posicionamiento favorable hacia Ayuso -su entorno aclara que desconoce el contenido de los contratos- como de censura a la gestión de esta crisis desde Génova. «Si hay alguna sospecha, duda o sombra» debe «concretarla la persona que está sometida a esa sombra. Lo demás, con todos mis respetos, es una extralimitación orgánica que no comparto». Feijóo ahora esperará acontecimientos .

Apoyo de López Miras

Entre los barones, el único que cerró filas con la dirección nacional del PP de forma expresa y nítida, y en concreto con su secretario general, fue el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras , quien expresó su confianza hacia la actuación de la dirección nacional , pero también hacia la honorabilidad de Ayuso.

Fuentes próximas a López Miras aseguraron que no ven en peligro el puesto de García Egea como número dos, entre otras razones porque su acción está «plenamente coordinada con Pablo Casado» . «No son dos figuras que se mueven cada una por su lado, sino que trabajan al unísono». Desde el Gobierno de Murcia se hizo un llamamiento a la unidad, algo que comparten el resto de los barones.

Fuentes próximas al presidente de la Junta de Andalucía subrayaron que lo importante en el PP es la fortaleza interna: «Unidad, unidad y unidad» , repitieron como un mantra. Fuentes populares andaluzas sí apuntaron a la responsabilidad del secretario general en las peleas que se producen en el partido, en diversos territorios, una opinión que está bastante extendida en el PP, donde se ve a García Egea como epicentro de todos los terremotos internos. « Al final, detrás de cualquier incendio, siempre aparece Teo , alguna responsabilidad tendrá », comentan fuentes territoriales populares.

Desde Andalucía, la guerra civil en Madrid es una cuestión que quieren alejar lo máximo posible, sobre todo porque Juanma Moreno tiene que convocar elecciones . Si no se adelantan finalmente, serán antes de fin de año. Pero ahí está una convocatoria que el PP andaluz empieza a ver con preocupación por los efectos que puedan tener la subida de Vox, por un lado, junto a una estrategia que se considera fallida del PP en Castilla y León, y la guerra interna entre Casado y Ayuso. No extraña, por tanto, que en el PP andaluz quieran tener lejos, «muy lejos», todo el asunto de la pelea de Madrid. «Nos interesa Andalucía», advierten .

Desde Castilla y León lo tienen claro: «Las divisiones internas nos hacen más daño incluso que la corrupción». Por eso el llamamiento a la unidad también es insistente en una comunidad donde el presidente en funciones y candidato, Alfonso Fernández Mañueco , empieza el lunes la ronda de contactos para buscar una mayoría en la investidura. Fuentes próximas a Mañueco se mostraron pesimistas ante una solución «tranquila y pacífica» entre Ayuso y Casado. «Cuando los conflictos se enconan, las soluciones pacíficas se hacen imposibles, termina habiendo fuego...» y lo comparan con el choque de Rusia y Ucrania.

Con la excepción de Murcia, la relación de García Egea con los barones no se ha caracterizado por la buena sintonía ni por un entendimiento estrecho. Al final se han entendido porque no tenían más remedio . Su enfrentamiento con Mañueco fue público y notorio, hasta que firmaron una especie de paz para tener los congresos provinciales, y el regional, en paz. Con Feijóo tampoco hubo cercanía, y con Ayuso, acabó bloqueado en su móvil. A García Egea, eso sí, le quedan los presidentes recién elegidos dentro del proceso de renovación territorial.