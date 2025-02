Feijóo frena el triunfalismo del PP y pide seguir la receta moderada de Moreno

El PP de Feijóo organizó una fiesta en toda regla en Génova para recibir al triunfador del domingo en Andalucía , Juanma Moreno . En la agenda del día estaba incluida una Junta Directiva Nacional , máximo ... órgano interno entre congresos, pero acabó siendo la excusa perfecta para que todo el partido diese un recibimiento a lo grande a Moreno. Feijóo salió a la puerta de la sede nacional a recibirle con honores y ambos hicieron el paseíllo hasta la segunda planta, mientras decenas de dirigentes y jóvenes de Nuevas Generaciones les rodeaban entre aplausos y vítores. En la sala de la reunión esperaban ya el resto de barones, dirigentes, diputados y senadores, que se volcaron con el ganador del domingo, mientras la organización puso en bucle 'Glory Days', de Bruce Springsteen. Cómo sería la ola de furor colectivo que el propio Moreno tuvo que pedir que parasen un poco porque empezaba a sentirse algo avergonzado.

El PP es una fiesta estos días. Uno de los barones lo ha comparado con ganar una Champions. Hace poco más de cuatro meses el partido colapsó, y el éxito de Andalucía ha sido como una botella de cava agitada que se descorcha de golpe. A la entrada de la Junta Directiva Nacional no hubo un solo mensaje disonante. En el PP hay ganas de unidad y de no reabrir ninguna herida. Hasta Cayetana Álvarez de Toledo cerró filas con sus compañeros: «Hemos dado un paso gigante hacia La Moncloa», aseguró. «Hay un clamor contra Sánchez».

Nadie admite que haya dos modelos contrapuestos en este PP, uno más tecnócrata, que pone la gestión por encima de la ideología , y que representarían tanto Moreno como Feijóo, y otro que abanderaría Ayuso , con la batalla cultural en primera línea. La presidenta de la Comunidad de Madrid defendió que su modelo es «complementario» al de Moreno y acusó a la izquierda de intentar crear un «supuesto enfrentamiento» entre ambos.

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional, Moreno aseguró que el éxito en Andalucía había sido de todo el partido. Y tuvo un gesto especial hacia Ayuso: «Nos fijamos en los mejores y por eso pongo de referencia, como el resto de presidentes autonómicos, a la Comunidad de Madrid, que es la locomotora económica y social de España. Queremos competir con Madrid, en el buen sentido, querida Isabel». En un tono de humor, subrayó la inteligencia de Ayuso por ir a Miami para captar empresas, pero advirtió de que él irá detrás para quedarse con alguna. Y además, dijo, «Andalucía tiene playa».

Fondo y forma

En medio de ese ambiente festivo y eufórico, Feijóo quiso bajar al PP al planeta Tierra para no instalarse en el triunfalismo. Subrayó que el resultado del domingo es «excepcional», pero lanzó un mensaje de prudencia: «España no está para triunfalismos ni para complacencias de ningún tipo porque atraviesa una crisis profunda ».

El presidente de los populares ha visto cómo la mayoría absoluta en Andalucía confirma al pie de la letra su proyecto y su forma de entender la política, en el fondo y en la forma. La identificación de Feijóo y Moreno es completa, y no es casualidad que sean los dos políticos que tomaron las riendas del partido en el proceso para relevar a Pablo Casado .

Todas las palabras de Feijóo fueron un elogio al modelo de Moreno, que puso como referente y guía para todo el partido. Feijóo explicó la 'receta del éxito': «El hambre, la ilusión, la humildad, el trabajo, la inteligencia y la sensibilidad». El domingo, dijo, se demostró que «es posible otra forma de hacer política, con una campaña limpia, en positivo, con balance de gestión, sin insultos».

«Fue el triunfo de la moderación», aseguró. «El triunfo de la política útil», precisó después. El líder del PP aprovechó para romper uno de los tópicos de los últimos tiempos en España, sobre la nueva y la vieja política. Según su punto de vista, la nueva política es la que se ha impuesto en Andalucía, con la gestión y la centralidad como banderas: «Es la política de dialogar y pactar, de no dividir, de los consensos, que no insulta, que piensa en las personas mucho más que en las ideologías». Y la vieja política «es ahora el populismo, los políticos que no dicen nada, es la política frívola que se ha instalado en España en los últimos años».

Feijóo aseguró ante los máximos dirigentes y representantes del PP de toda España que el PP está ya «en el buen camino» y no lo va a abandonar. «España ha demostrado una vez más que está pasando la página de la frivolidad, el radicalismo y las minorías. La política española necesita volver a la centralidad», aseguró.