ENTREVISTA EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS «La familia es el último refugio en las dificultades, hay que cuidarla siempre» El presidente de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Jorge García Vaquero, en primera línea de batalla

Nati Villanueva SEGUIR Madrid Actualizado: 28/03/2020 02:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque se han suspendido las actuaciones y plazos judiciales en buena parte de la Administración de Justicia, los tribunales no descansan en materias como violencia de género. Mientras muchos de sus compañeros teletrabajan, el presidente de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge García Vaquero, continúa estos días al pie del cañón en el juzgado de violencia del que es titular en Jerez de la Frontera (Cádiz). Lo hace con temor, pues las condiciones de los funcionarios de justicia no son fáciles. Denuncian falta de medios de protección, aunque son conscientes de que la prioridad ahora está en los sanitarios.

-¿Cómo está llevando la crisis del coronavirus? ¿Qué medidas de precaución está tomando? ¿Cómo le está afectando?

Lo estoy llevando con preocupación, como todo el mundo. Intento seguir las medidas básicas de precaución que han recomendado las autoridades (lavarme las manos con frecuencia, toser sobre el pliegue del codo, etcétera. En el trabajo no nos han proporcionado aún medios de protección y me estoy apañando con algunos pares de guantes prestados por una forense. Estoy preocupado sobre todo por la salud de mi madre y mi abuela, ya que en mi familia son quienes más en riesgo están actualmente. No sabría decir cómo me está afectando esta situación, creo que aún es pronto para decirlo. Afortunadamente, en casa las cosas van bien, estamos todos muy unidos y mis hijas por el momento no parecen afectadas por el confinamiento. Y como tanto mi familia como la de mi mujer viven en otros lugares estamos acostumbrados a pasar largas temporadas sin verles.

-Usted es juez de Violencia de Género, uno de los servicios que no han quedado suspendidos por el decreto de alarma. ¿Tiene que asistir al juzgado de forma presencial? ¿Cuántas personas están trabajando en el juzgado?

Tengo que asistir siempre que haya detenidos o solicitudes de órdenes de protección que resolver, hasta las 14.00 horas y de lunes a viernes. Fuera de ese horario esos asuntos los resuelve el juez de guardia. Además, sigo trabajando en casa, resolviendo asuntos pendientes. Al juzgado acude cada día un funcionario que se hace cargo de los asuntos urgentes que entren en ese día, aunque hay otro funcionario disponiblepor si hace falta su presencia.

-La asociación que usted preside está siendo muy crítica con el papel del CGPJ en esta crisis sin precedentes. ¿En qué ha fallado el órgano de gobierno de los jueces?

Como juez, lo que más me ha dolido ha sido la absoluta desconsideración del CGPJ hacia nuestra situación profesional en un contexto muy complicado. El sentimiento de abandono por parte del CGPJ ha sido total. En lo institucional, la falta de capacidad del CGPJ para liderar la respuesta del sistema judicial a esta situación crítica ha sido alarmante.

-Tanto la FGE a los fiscales como el CGPJ a ustedes les han pedido un ejercicio de responsabilidad al ponerles al mismo nivel que a los sanitarios y otros servicios públicos esenciales. ¿Es que no lo están siendo?

A los hechos me remito: que yo sepa, ningún juez ha dejado de cumplir con su deber. Nosotros solamente le pedimos medios para proteger nuestra salud (y la de las personas que vienen al juzgado, que no se olvide) a quien tiene la obligación de proporcionarlos, que es el CGPJ. A quien nos exige responsabilidad le pido que predique con el ejemplo: que el CGPJ cumpla con su obligación igual que los jueces cumplimos con la nuestra.

-¿Cree que España cambiará después de esta crisis? En lo personal, ¿a usted le está cambiando?

Espero que mejoremos como país y como sociedad. Que aprendamos a valorar nuestras libertades y el nivel de bienestar del que gozamos como se merecen. En lo personal, más que cambiarme esta experiencia me está reforzando en ciertas convicciones. La familia es nuestro último refugio en las dificultades, y hay que cuidarla siempre.