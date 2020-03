Darío Navarro, estudiante atrapado en Sídney «Están cancelando los vuelos y no sabemos si podremos llegar» Malagueño de 25 años que llegó a Sídney en octubre para realizar un curso de inglés

La desesperación cunde entre cientos de españoles al otro lado del mundo. Tras la llamada del Gobierno a regresar cuanto antes a España, muchos residentes en Australia tratan estos días de coger un vuelo, pero las cancelaciones y los elevados precios lo están poniendo muy difícil. Ayer los billetes a la venta superaban los 11.000 dólares australianos (unos 6.000 euros).

«Tenemos mucha incertidumbre, muchísima gente no sabe qué hacer por miedo a comprar un vuelo, pagar el dineral que cuesta, para que luego lo cancelen y no poder volver, o quedarte en una escala a mitad de camino», explica Darío Navarro, malagueño de 25 años que llegó a Sídney en octubre para realizar un curso de inglés. En su caso, tiene un pasaje de Qatar Airways para el domingo con destino Barcelona y escala en Doha, una de las rutas habituales para llegar a España. Sin embargo, el vuelo entre la capital catarí y la ciudad condal lo cancelaron. «En la compañía nadie me coge el teléfono», se queja, sin que en la Embajada le aclarasen qué hacer. «El Gobierno aseguró que los que viviésemos en otros países podríamos volver sin problemas y a día de hoy eso no es verdad», añade.

El temor a quedarse varados está llevando a muchos a quedarse por ahora en Australia, a la espera de que la situación se despeje. Es el caso del barcelonés Marc Saavedra, de 30 años, y su pareja, que trabajaban en hoteles en Perth, en la costa oeste, y se han quedado sin trabajo por el caos del coronavirus. «Viviremos en el coche hasta que encontremos una fuente de ingresos», asegura, al tiempo que pide ayuda al Gobierno: «No podemos aguantar mucho».