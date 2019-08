La «España vaciada» clama contra el bloqueo: «Esto no puede esperar más» Las plataformas contra la despoblación denuncian que la falta de Presupuestos agrava la situación en las zonas más olvidadas y anuncian nuevas acciones

Llevan esperando muchos años, décadas. Por ello podría parecer que no iba a pasar nada por que esperaran unos cuantos meses más hasta que los políticos se pusieran de acuerdo y formaran un Gobierno que lanzara las medidas que necesita la «España vaciada». Sin embargo, las plataformas que combaten la despoblación también están acostumbradas a que los partidos les mientan a la cara. Durante décadas, les han prometido cuantiosas partidas presupuestarias para revitalizar sus territorios y que todavía esperan a día de hoy. En los últimos meses, además, la dosis de promesas procedentes de todos los signos políticos se ha multiplicado con el desembarco de la despoblación a la agenda política. Se da la paradoja, justo ahora que el tema está en el candelero, de que sus señorías no son capaces de ponerse de acuerdo y, por ende, no hay un Presupuesto capaz de transformar en dinero y medidas concretas ese compromiso con las gentes olvidadas de la España que se muere.

«Si ya es difícil que se ejecuten las infraestructuras publicadas en los Presupuestos y en el BOE, es imposible que se haga algo si no hay Gobierno ni Presupuestos», denuncia Fernando Arévalo, portavoz de la plataforma Soria ¡Ya!, quien considera «vital» que las Administraciones y mecanismos del Estado echen a andar después de casi un año de bloqueo e inestabilidad institucional tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Hasta hoy siguen en vigor las cuentas de los populares aprobadas en el año 2018, enmarcadas en un ciclo económico mucho más restrictivo en el que los recortes efectuados en numerosos sectores dejaron el grifo de partidas para las zonas despobladas bien cerrado.

«Yo, con 63 años que tengo, soy un poco como Santo Tomás», avanza Pepe Polo, portavoz de Teruel Existe y uno de los puntales de una asociación que lleva en la pelea por mejorar la situación de la provincia aragonesa 20 años. Polo, que igual que Arévalo, estuvo a principios de agosto en la capital despachando con Pedro Sánchez, admite a ABC que salió contento de la reunión, pero que la experiencia que le dan las canas le aprieta para que no se deje llevar por las buenas palabras.

«Cuando nos reunimos con Aznar en 2001, él reconoció nuestra situación, pero nada. Antes de que Zapatero fuera presidente, también nos reunimos con él. Volvimos a hablar de lo mismo: del ferrocarril, las carreteras... Y como aquellas promesas no se cumplieron, nos prometió el corredor cantábrico-mediterráneo para compensarnos y tampoco cumplió. Después llegó Rajoy y tuvo la excusa de la crisis para decir que por eso no tenía capacidad de invertir, así que no recuperó los planes que había pendientes. Y con esos Presupuestos estamos», denuncia el turolense. «Esto no puede esperar más», culmina Fernando Pulido, portavoz de la plataforma extremeña Milana Bonita, que tiene en el impulso de la línea de ferrocarril de Extremadura una de sus prioridades.

Igual de exigentes

Como suele ocurrir en estos casos, y después de años de protesta silenciada, la deficitaria red de ferrocarril extremeña saltó a primera línea cuando se sucedieron varias averías a principios de año. Entonces llegaron las promesas políticas con aroma electoral. Algunas, los parches, se cumplieron, pero todavía falta una solución estructural y para eso hacen falta unos nuevos presupuestos que aborden con dinero en contante y sonante el problema. «Evidentemente esto se retrasa en la medida en la que no hay Gobierno para exigir esas reivindicaciones», añade Pulido, quien manda un aviso a navegantes: «Que haya Gobierno es lo primero. Pero que los políticos sepan que, sea del color que sea, se le va a reclamar lo mismo».

Los nuevos presupuestos son fundamentales para estos colectivos porque los actuales, prorrogados desde 2018, guardaban un escaso margen para crear infraestructuras y oportunidades -dos aspectos que sin dinero no pueden cristalizar- en la «España vaciada». Entonces el tema no estaba en la agenda y tampoco estaba contemplado como una prioridad política, por eso desde las plataformas consideran que se puede abrir un nuevo escenario cuando el próximo Ejecutivo formule sus cuentas. «Soy optimista. Estamos todavía en los Presupuestos de Montoro, así que me imagino que todavía habrá capacidad de reacción», ironiza Cruz Fernández, portavoz de Cuenca Ahora.

Escépticos

El optimismo que llega desde Cuenca, quizá porque la suya es una de las plataformas que menos tiempo lleva en activo, contrasta con la visión realista y algo más escéptica de los portavoces de Soria ¡Ya! y Teruel Existe. «Nosotros no nos vamos a creer nada hasta que no veamos realidades», insiste Arévalo, en la misma línea que Polo, que se ha hecho famoso por recordar a todos los Gobiernos una frase: «Lo que se publica en el BOE hay que cumplirlo». Y el protagonista desarrolla esta afirmación al ser preguntado por ABC: «Lo que se presupuesta hay que ejecutarlo. Si no, la democracia pierde credibilidad. Si el Gobierno no hace lo que promete, es como mandar una patente de corso al ciudadano. Es decir, haz como el Gobierno y no cumplas nada».

Otro de los asistentes a la reunión de este verano con Sánchez fue José Antonio Pérez, presidente de la Confederación de Empresarios de Teruel que, junto a sus entidades análogas de Cuenca y Soria forman parte de la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA). Pérez aporta, desde el punto de vista de la patronal, una nueva perspectiva del daño que hace la parálisis institucional y presupuestaria a las zonas despobladas de España. «Los municipios con limitación de gasto serían unos magníficos creadores de empleo si les dejaran gastar el dinero que han acumulado estos años», defiende el presidente de los empresarios de Teruel, consciente del retorno social que tienen las inversiones económicas y la creación de empleos, por pocos que sean, en el tejido productivo de estas provincias: «Si los municipios liberaran ahora esos fondos, podrían contratar gente para realizar distintos trabajos».

Paro de cinco minutos

Pero hasta que todo esto ocurra, ya sea que haya Gobierno, Presupuestos o los políticos tomen cualquier otra medida de peso para combatir la sangría demográfica, las plataformas contra la despoblación no bajan la persiana por vacaciones. Sus representantes siguen activos y, en pleno agosto, ultiman un documento que presentarán a los distintos partidos con sus reivindicaciones. «Y a partir de ahí, a trabajar», subraya Polo.

Y para que nadie en el Congreso se olvide de que las plataformas contra la despoblación «van de la mano» y siguen en la brecha, en otoño llevarán a cabo una nueva protesta: un paro general de cinco minutos en las zonas más afectadas por la despoblación. Por entonces no sabemos si habrá Gobierno o no. Lo que está más claro, como recalca Arévalo, es que la voz de la «España vaciada» ha llegado para quedarse y no piensa callar: «Venimos trabajando muy fuerte, hemos elevado tono y no somos ingenuos. Nos han dorado los oídos y sabemos cómo son los políticos. Por eso seguiremos reclamando lo que nos deben».