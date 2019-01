POLÍTICA «La España de las Autonomías no tiene marcha atrás» Advierte que si no se mejora el actual modelo territorial, «puede que cada vez haya menos gente que crea en él»

Con la irrupción de Vox y su mensaje de involución autonómica, Núñez Feijóo cree que no es posible volver atrás aunque sí hay margen de mejora en el actual modelo territorial.

¿El Estado de las Autonomías tiene marcha atrás?

No. Lo que tiene, por supuesto, es margen para perfeccionarlo. Y después de tanto tiempo, hay descoordinación en algunos ámbitos, desproporción en determinadas formas de ejercer las competencias, y una desprotección del papel del Estado en los asuntos y los intereses generales de la nación.

Por ejemplo, ¿la educación? A usted no le gustó que Casado planteara una posible recentralización educativa.

Si lo que queremos es que el Estado de las Autonomías dure otros treinta años, tenemos que hacer ajustes. Debemos decirle al Estado, tranquilamente, que no ha ejercido sus competencias en materia de la alta inspección educativa. ¿Por qué no podemos tener los mismos contenidos de carácter general, especificidades aparte, comunes para todos? ¿Eso es mantener las autonomías? Sí. ¿Eso es reforzar la presencia del Estado? Sí. Y ambas cosas son compatibles. Pongo más ejemplos. No es razonable que el Gobierno haya dimitido en sus responsabilidades sanitarias, que se limita a poner precio a los medicamentos pero lo pagamos las comunidades, o nos marca el número de médicos MIR que podemos formar pero somos las autonomías las que respondemos ante los ciudadanos cuando faltan facultativos. Las transferencias de justicia tampoco están bien resueltas. No puede ser que jueces, magistrados, secretarios y juzgados los ponga el Estado, pero las autonomías tenemos que decidir y costear la dotación de estos órganos. El Estado de las Autonomías no tiene marcha atrás, pero tenemos que modernizarlo, perfeccionarlo, mejorar los sistemas de coordinación y que cada uno vuelva a asumir sus responsabilidades. Si no lo hacemos, puede que cada vez haya más gente que no crea en el Estado autonómico.

Galicia y Madrid son las autonomías donde más cae la inversión en los Presupuestos del Estado para 2019. Cataluña, donde más crece. ¿Hay un castigo político a unos y un premio a otros?

No sé si se puede denominar castigo o premio, pero la comunidad que más baja sus inversiones cuantitativamente es Galicia. El Presupuesto lo han hecho los socios del Gobierno, los partidos de la Generalitat. Y los compromisos que teníamos con el ministro de Fomento se han incumplido, y lo lamento, porque cuando me reuní con él dejamos claro que yo no pedía subir las inversiones en Galicia, solo pedí mantener el que había. Si la inversión territorializada crece un 26%, en Galicia cae un 26%. Es evidente que en este momento, Galicia no sé si porque tiene un gobierno que cumple todos sus compromisos, eso resulta que debe ser penalizado. Sería una conclusión peligrosísima, que se penalice a los cumplidores y se privilegie a los incumplidores. Muy preocupante.

¿Pedro Sanchez premia al golpismo?

Es evidente que los partidos de la Generalitar manejan un 60% de incremento de sus inversiones. Si cogemos los Presupuestos del Estado, ni cuando los apoyaba CiU en el pasado, subieron tanto las inversiones en Cataluña como ahora, cuando gobiernan partidos que han dado un golpe al Estado.

En las últimas semanas hay una emergente conflictividad en la sanidad gallega. ¿Es un problema coyuntural de Galicia o que afecta al sistema nacional en su conjunto?

La población ha envejecido y demanda más atención sanitaria. No hemos estado finos en la planificación de médicos de familia y pediatras. El conjunto de estos elementos confluyen ahora. Tampoco podemos olvidar que estamos en una clarísima precampaña electoral.

Se ha llegado a decir que mueren pacientes en los pasillos de las urgencias hospitalarias de Galicia…

Y a las 24 horas, la sindicalista que hace esta denuncia la rectifica y dice que no, que no fue en los pasillos, sino que fue en las dependencias ordinarias. Me sabe tan mal que personas que tenían que estar defendiendo la sanidad estén deteriorando su imagen… No me queda más que decirle a los millones de ciudadanos que se sientan seguros con la sanidad pública, que trabajamos con el mismo empeño. Galicia este año tiene el mejor dato histórico de listas de espera, el mejor dato de número de transplantes… ¿Cómo se puede decir que España, primer país transplantador del mundo, está recortando los servicios sanitarios? Y no distingo entre colores políticos. Estoy convencido de que no hay ningún consejero de sanidad en toda España que esté recortando los equipos o los materiales sanitarios que se necesitan para curar.

El Ministerio de Sanidad anuncia un plan de trabajo para actualizar el papel de la Atención Primaria. ¿Es suficiente?

El Ministerio en los últimos seis meses está inédito en lo que a temas sanitarios se refiere. Más vale tarde que nunca. Tenemos un problema en atención primaria, y en junio del año pasado se constituyó un grupo operativo para replantearnos los recursos en este servicio. Y eso se ha activado este mes. Comprendo que Sanidad tiene la atención sanitaria de Ceuta y Melilla, pero hay una secretaría general de asistencia sanitaria. ¿No ven que no tenemos médicos para cubrir las bajas o las vacaciones? ¿Que no tenemos pediatras en atención primaria? Hemos pedido, y lo haremos formalmente, una convocatoria extraordinaria de médicos MIR de familia y pediatría. El Ministerio debe liderar el sistema nacional de salud. Para eso existe. Yno para delegar cualquier problema en los servicios públicos de las comunidades autónomas.