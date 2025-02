Las entidades «indepes» acaparan el 91,7 por ciento del minutaje en TV3

La televisión pública de la Generalitat de Cataluña continúa fiel a un estilo político concreto adoptado en los últimos años, cuando desde el gobierno catalán se apostó decididamente por defender la independencia, y abandonó a más de la mitad de la población . Así ... lo pone de manifiesto el último informe del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) sobre el pluralismo político en la televisión y la radio -que analiza lo emitido entre mayo y diciembre de 2019-, si bien, desde el organismo que depende del Parlament, se defiende que «los informativos de TV3 fueron los que recogieron más diversidad de voces políticas».

Uno de los problemas de fondo de estos informes del CAC es que, según sus detractores, en ellos no se analizan correctamente las emisiones de TV3 -también evalúan las de Catalunya Ràdio, RAC1 y las desconexiones de TVE para Cataluña, además de otros medios locales-, lo que permite al organismo adaptar los datos a la voluntad política del nacionalismo , que gobierna la región desde la restauración democrática y las primeras elecciones de 1980.

El CAC considera que no se pueden analizar las tertulias políticas, que en TV3 ocupan espacio en prácticamente todos los programas , desde la mañana a la noche pasando por el mediodía y la tarde, y algunas de las emisiones se consideran mixtas o espacios de magacín pese al alto contenido de actualidad política que incluyen en sus parrillas. Así, los grupos de la oposición en el Parlamento de Cataluña y algunas asociaciones de la sociedad civil critican que no se evalúen estos espacios que, en su opinión, están claramente descompensados en favor de las tesis independentistas.

Ni tertulias ni entrevistas

Respecto al último informe, dos consejeros del CAC de los cuatro con los que cuenta actualmente el organismo lo criticaron . Uno con un voto particular en contra y el otro consejero, con un voto particular pero concurrente. Daniel Sirera fue el consejero que se opuso al informe, al considerar «absolutamente necesario» que estos estudios sobre pluralismo político en la televisión y la radio incluyan también «las tertulias» para conocer realmente «su grado de pluralismo». Para Sirera, «los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a saber si los medios de comunicación, especialmente los públicos, garantizan o no el pluralismo social y político a la hora de invitar tertulianos que, por ejemplo, defienden la independencia de Cataluña o la necesidad de que Cataluña permanezca dentro de España».

Este consejero lleva reclamando que se incluya este análisis en los informes del CAC desde 2015. Pero la mayoría independentista lo ignora. De esta manera, el CAC no analiza las tertulias de programas que son líderes en TV3 y que se consideran de entretenimiento, pese a que su contenido es altamente político , como Tot es mou (diario entre semana) o FAQS (sábado). «El CAC debería de analizar el pluralismo político en espacios que ahora no son analizados por el Consejo», añade Sirera, que pone como ejemplo, sin citarla, a Pilar Rahola, quien tiene espacio fijo, como sección, en Tot es mou, por ejemplo, sin que su opinión sea cofrontada. «Es una muestra clara de falta de pluralismo político», concluye este consejero discrepante.

Carme Figueras, por su parte, firma un voto particular concurrente con la mayoría. En su caso, la crítica con el informe, que considera «técnicamente correcto», se debe a que el CAC no analiza las entrevistas en los programas que no son enteramente informativos , por lo que, al igual que en el caso anterior, las entrevistas de los programas mixtos o de entretenimiento, aunque sean políticas, no cuentan para el organismo audiovisual a efectos de evaluar el pluralismo.

Estos programas «contienen secciones que explícitamente se ocupan del análisis de la actualidad, tienen un componente informativo claro y, como tales, deberían cumplir con los criterios de pluralismo, neutralidad y equilibrio en la diversidad de voces», añade esta consejera en su voto, que considera que estos programas «no cumplen con las obligaciones de servicio público».

138 versus 10

Con todo, el informe -pese a la intención del CAC de presentar a TV3 como la televisión más plural- demuestra que la televisión de la Generalitat mantiene un evidente sesgo político. De mayo a diciembre de 2019, las entidades secesionistas coparon el 91,7 por ciento del tiempo de palabra en TV3 destinado a las asociaciones civiles en el ámbito político. Las entidades que apuestan por defender la Constitución y que Cataluña mantenga su posición en España apenas superaron el 8 por ciento del tiempo de palabra. Representantes de las primeras fueron entrevistados en 138 ocasiones (sumando TV3, Catalunya Ràdio y el canal de información continua 3/24), mientras que las entidades constitucionalistas tuvieron que conformarse con 10 entrevistas en los ocho meses analizados.

Igualmente, TV3 focalizó los aspectos de actualidad en función de la agenda independentista. Por ejemplo, le dedicó más tiempo al juicio del procés (14,8 por ciento) que a las elecciones generales del 10 de noviembre (12,7 por ciento).v