Elecciones 2019, resultados municipales, autonómicas, europeas en directo: Carmena: «Sabemos que no vamos a poder gobernar»

0.59El bloque de la derecha suma más apoyos que el de la izquierda, lo que supone que mantendrá el gobierno de la Comunidad de Madrid. Aunque el PSOE ha ganado las elecciones en la región, no podrá gobernar porque no alcanzó suficientes sufragios, ni siquiera sumando los del Más Madrid de Íñigo Errejón y el Unidas Podemos de Isa Serra

0.54«Hemos demostrado que se puede ofrecer una alternativa sin complejos», dice Santiago Abascal desde la sede de Vox. «Hemos echado a la izquierda sectaria, mañana se acaba Madrid Central, la policía va a devolver el orden a las calles», ha dicho Javier Ortega Smith, candidato de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

0.40Los operarios han empezado a trabajar al filo de la medianoche ante la sede del PP, en la calle Génova, para montar un escenario en el que celebrar los posibles resultados, tras dar por segura la Alcaldía de Madrid y considerar que cuentan con posibilidades para la Comunidad. Si durante las primeras horas de la noche el ambiente en esta sede era de silencio y «prudencia», conforme se han ido conociendo los resultados el PP ha pasado al «alivio» y hasta se ha escuchado gritos de «alcalde, alcalde» procedentes de la planta primera, donde se encuentra José Luis Martínez-Almeida con su equipo.

0.36La derecha suma en la Comunidad de Madrid 67 escaños por un diputado que pierde el PSOE y gana Cs. Alcanzaría la mayoría absoluta. PP (30), Cs (26) y Vox (11) suman 67; PSOE (38), Más Madrid (20) y Unidas Podemos (7) suman 66.

0.32Luis Ventoso: «Poca alegría en la competencia de Sánchez. Que el PP salvase Madrid no entraba en sus cálculos».

0.32Ramón Pérez-Maura: «La clave de Navarra es el PSOE. ¿Va pactar el PSOE con independentistas y filoetarras?».

0.29Manuela Carmena: «Más Madrid ha ganado las elecciones. No está todavía el escrutinio final pero el resultado no hace sentirnos satisfechos. Sabemos que no vamos a poder gobernar. Tengo que deciros que me habéis oído hablar de lo importante que es la democracia y me parece muy importante cuidarla... Estoy segura que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad».

0.25Hughes: «Casado tiene ya una foto: Almeida, Dìaz Ayuso y hasta Bonilla como nuevo centroderecha con presupuesto y gestión. Ya tiene "relato" verosímil para olvidar la sangría de votos».

0.24Manuel Marín: «Ahora mismo empate a 66 en la Comunudad de Madrid. ¿Nuevas elecciones? Aún queda casi el 40 por ciento del escrutinio. Va lento Madrid».

0.22Empate técnico a 66 escaños en la Comunidad de Madrid. Unidas Podemos, al borde de perder representación puesto que obtiene un ajustado 5,74 %.

0.16José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) era la apuesta de Pablo Casado para recuperar la Alcaldía. Y no se ha equivocado. El hasta ahora actual portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido 15 concejales en las elecciones municipales y será el encargado de suceder a Manuela Carmena en el Consistorio con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Tras casi dos años al frente de la portavocía del grupo en la capital, tras suceder a Esperanza Aguirre, Almeida ha demostrado ser la punta de lanza de la oposición en la Cámara madrileña.

0.12Con el 95% del escrutinio, Colau sale a felicitar a Ernest Maragall. Reconoce que no ha ganado pero pide al candidato republicano priorizar las políticas sociales valientes y de izquierdas. Informa Anna Cabeza.

0.11La derecha reconquista los Ayuntamientos de Madrid y Zaragoza y salva el de Málaga. Lea este análisis aquí.

0.09Pedro Sánchez: «El Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas, las municipales y un buen número de Comunidades autónomas. Quería agradecer a todos los ciudadanos que han otorgado su voto nuevamente al PSOE». «Defenderán los intereses de la mayoría social», apostilla.

0.07La derecha mantendría el Gobierno en Castilla y León siempre que Ciudadanos no pacte con el PSOE.

00.02El PSOE pierde un concejal en Madrid y suma 8. El asiento se va para el PP, que obtiene 15. Manuela Carmena no suma y pierde la Alcaldía de la capital.

23.54Navarra Suma (UPN, PPN y Ciudadanos) es la candidatura más votada en el Parlamento foral, con 19 escaños, tres más que la suma en la pasada legislatura de UPN y PPN, mientras que los partidos del cuatripartito que han sostenido al Gobierno en la última legislatura pierden la mayoría absoluta con el 70,57 por ciento escrutado

23.50El candidato de Adelante Cádiz, José María González, Kichi, revalidaría como alcalde de la capital gaditana rozando la mayoría absoluta, al obtener el 44,75 por ciento de los votos, con el 52,57% de los votos escrutados. Con estos resultados Kichi obtendría 13 concejales y se quedaría a uno de obtener la mayoría absoluta.

23.47La candidatura más votada en el Ayuntamiento de Pamplona es Navarra Suma (UPN, PPN y Ciudadanos), que logra 13 representantes, tres más de los que ha ostentado UPN en la última legislatura, mientras que el cuatripartito pierde la mayoría absoluta con el 94,05 por ciento escrutado. La segunda fuerza en el Ayuntamiento sigue siendo EH Bildu, que sube de cinco a siete concejales. El PSN también aumenta su representación de tres a cinco concejales y se sitúa como tercera fuerza, mientras que Geroa Bai cae de cinco a dos.

23.45En Vita, en Ávila, con el cien por cien escrutado, Vox ha arrebatado la Alcaldía al PP con el 54,67 por ciento de votos y dos concejales, seguido del PP, con el 37,33 por ciento de los sufragios, que le da un edil, uno menos que el 2015.

23.38Ignacio Camacho: «Salvacion relativa si pierde la Comunidad, que es donde está el poder y los recursos».

23.37Ramón Pérez-Maura: «El resultado de Madrid salvaría la noche para Casado. Y el resultado europeo demuestra incontestablemente que la oposición la encabeza el PP».

23.36Manuel Marín: «Sánchez Mato le quita ahora a Carmena lo que Vox le quitó a Esperanza Aguirre hace cuatro años. Ese edil determinante».

23.36Manuel Marín: «El alcalde Podemita de Zaragoza baja de 9 a 3. Las alcaldías “del cambio” van a volver a cambiar. Iglesias no está en su mejor noche».

23.34Ignacio Camacho: «Desplome brutal del PP en Sevilla. En ocho a los ha pasado de 20 concejales a media docena. Gran éxito de Juan Espadas, un alcalde socialista moderado al que ha votado incluso parte de la derecha»

23.33El PSOE en la Comunidad de Madrid obtendría 41 diputados, Más Madrid, 21 y Podemos 8. La suma del bloque de izquierdas sería de 71. La derecha suma 51 diputados en la Asamblea. El PP, 28; Ciudadanos 24 y Vox 10.

23.31Lucha cerrada por la victoria en Madrid. El resultado en la capital, con el 65 % escrutado, dejaría a Manuela Carmena sin la posibilidad de reeditar un segundo mandato. Más Madrid obtendría 19 concejales y el PSOE, 9 (sumarían 28). Por su parte, el PP, 14, Cs, 11 y Vox 4, lo que otorgaría la mayoría absoluta al bloque de la derecha.

23.30En Estepona (Málaga), el PP obtiene 21 concejales de los 25 que están en juego.

23.28Manuel Marín: «El vuelco en Madrid ha empezado a las 23,25 horas. Si se confirman estos datos del centro-derecha, Carmena abandonaría la politica, según admitió ella misma».

23.18Carmena (cabeza de lista de Más Madrid) no podría gobernar según estos resultados provisionales con el apoyo del PSOE, ya que entra ambos partidos suman 28 ediles, frente a los 29 del conjunto de PP, Ciudadanos y Vox.

23.16Al 50 % escrutado, Manuela Carmena perdería la Alcaldía de Madrid.

23.12El PSOE ha sido el ganador de las elecciones europeas con un respaldo del 32,94 por ciento y 20 diputados, seguido por el PP con el 20,09% y 12 escaños, según los datos oficiales con el recuento al 85,61 por ciento escrutado.

23.12La tercera posición es para Ciudadanos, con un respaldo del 12,22% y siete escaños, y detrás Unidas Podemos con el 10,12% y seis diputados. Vox saca un 6,22% y tres escaños. Ahora Repúblicas, la coalición independentista de ERC, Bildu y BNG que encabeza Oriol Junqueras, obtiene tres escaños; Junts, la marca de Carles Puigemont, logra otros dos escaños; y la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS), del PNV y CC, saca el último de los 54 escaños en liza.

23.09En Barcelona, con el 58% escrutado el panorama sigue muy igualado entre los comuns de Ada Colau, los indpendentistas de ERC y el PSC. Las encuestas vaticinaban el empate entre populistas y republicanos pero no se preveían tan buenos resultados de los socialistas, que han empezado la noche siendo la fuerza más votada; informa Anna Cabeza.

23.07El PSOE gana las elecciones al Parlamento Europeo con 20 eurodiputados, le sigue el PP, con 12. A España le corresponden 54 escaños en Estrasburgo, una cifra que podría aumentarse en 5 puestos si se produce la salida del Reino Unido. En ese caso, PP, PSOE, Cs, Vox y Ahora Repúblicas sumaría, cada uno, un eurodiputado.

22.54Ramón Pérez-Maura: «La mayoría absoluta de Albiol en Badalona debe hacer pensar al PP sobre su estrategia».

22.50Isaac Blasco, vecino de pro, informa de que el PP obtiene mayoría absoluta en Benidorm. Un resultado que se traduce en 13 concejales, al 50,37 % escrutado.

22.48Luis Ventoso: «El PP parece que pierde su feudo de Málaga, a pesar de la gran obra de transformación de la ciudad del alcalde De la Torre».

22.47Al 50 % escrutado, el PSOE ganaría con el 30,81 % de los votos

