Edmundo Bal (Cs) encaja «motivado» el varapalo del CIS: «Depende de unos votos que Madrid no se polarice» El sondeo preelectoral deja a los de Inés Arrimadas fuera de la Asamblea regional por unas décimas, pero el candidato liberal confía en pescar del alto porcentaje de indecisos

Juan Casillas Bayo SEGUIR Madrid Actualizado: 05/04/2021 15:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) relega a Ciudadanos (Cs) al extraparlamentarismo en la Comunidad de Madrid, al quedarse a seis décimas de alcanzar el cinco por ciento del voto necesario para optar a obtener representación. Aun así, su candidato, Edmundo Bal, no desespera. Después de la reunión semanal del Comité Permanente liberal, el también portavoz nacional de Cs ha aseverado en rueda de prensa que sale «motivado» tras la encuesta del organismo público.

Aunque ha recordado que su partido desconfía por lo general de las encuestas, en particular de las del presidente del CIS, el socialista José Félix Tezanos, ha reivindicado que los datos ofrecidos hoy por el organismo público ponen de manifiesto «que queda mucho partido por jugar». En primer lugar, porque Cs está a solo una décimas de alcanzar el cinco por ciento, lo que podría suponerle pasar de cero a siete diputados autonómicos. Pero también porque hay una gran bolsa de indecisos.

Según el CIS, uno de cada cinco madrileños aún no sabe a quién votará en las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. Y entre los indecisos, el porcentaje es mayor entre quienes votaron en 2019 a Cs. Un 26,1 por ciento de quienes escogieron la papeleta naranja en los últimos comicios regionales duda ahora por quién decantarse.

«Con Cs, los madrileños tendrán impuestos bajos y políticas sociales, salud y economía, tradición y progreso», ha garantizado Bal, en un claro mensaje hacia los votantes más moderados que huyen de los extremos y de la polarización. Frente a una campaña que se presenta desde el PP como una disyuntiva entre «comunismo o libertad», Bal apela a la concordia para no tener que escoger bando y «alejar» a la Comunidad de Madrid del clima político que se vivió en 1936, con el golpe de Estado de Francisco Franco y el estallido de la Guerra Civil.

«Queda al alcance de unos pocos votos que Cs sea decisivo a la hora de decidir las políticas de esta comunidad. Salgo motivado. Depende de unos votos que este Madrid nuestro no se polarice y no se paralice», ha respondido Bal, preguntado por el CIS que apunta a la desaparición de Cs de la Asamblea madrileña.

Pulso con Gabilondo

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha apelado ya a los votantes de Cs para que respalden al PSOE y deshagan el empate en el que, según el CIS, se sitúa ahora mismo la Comunidad de Madrid. Con el PP y Vox, por un lado, y PSOE, Más Madrid y Podemos, por otro, empatados a 68 escaños, Gabilondo acelera en su idea de atraer al elector de centro-izquierda de Cs. Pero Bal, le ha devuelto la estocada: «A ese votante desencantado que ha visto cómo el señor Sánchez se arrojaba en los brazos de Bildu, de ERC y de Podemos, en Cs tiene su partido».

Bal ha insistido en la importancia de que Cs obtenga representación para que Vox y Podemos no entren en el Gobierno regional y para que los madrileños «no tengan que renunciar» a nada: «Gabilondo no quiere impuestos bajos, Díaz Ayuso no quiere políticas sociales», ha señalado, presentando a su partido como garantía de que los votantes tendrán ambas cosas una vez se conforme el nuevo Ejecutivo autonómico, siempre que dependa de Cs. Por el momento, Bal debe convencer a los electores de que es posible dar la vuelta a las encuestas para que PP y PSOE no se repartan a los exvotantes de Cs movidos por el 'voto útil'.

Propuestas

El candidato propuso ayer que el IVA de las actividades deportivas se rebaje del veintiuno al diez por ciento y hoy, tras el Comité Permanente, ha prometido trasladar al Gobierno regional una propuesta que ya hizo Cs en el ámbito nacional durante la frustrada negociación presupuestaria con el PSOE y con Unidas Podemos: que el dos por ciento del PIB autonómico se destine al I+D+i para favorecer el desarrollo de la ciencia.