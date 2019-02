Los líderes políticos convirtieron ayer el último debate parlamentario de la legislatura en un irritado acto de campaña en el que quedaron en un segundo plano las discusiones para las que se había convocado la sesión: la situación de Venezuela, las sociedades instrumentales de los ministros y los planes de contingencia ante un Brexit sin acuerdo. El Congreso funciona en modo electoral desde el debate de los Presupuestos Generales del Estado cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, utilizó la tribuna de oradores no para defender las cuentas sino para realizar un alegato en defensa de la gestión del Gobierno.

En esta clave, no era de extrañar que tanto el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, hicieran lo mismo en su última oportunidad para confrontar con el jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja. Podemos quedó en fuera de juego al enviar a su candidato a las elecciones europeas, Pablo Bustinduy, a defender su posición en el Pleno. El debate acabó discurriendo por los mismos derroteros que en los últimos meses, aunque con palabras más gruesas que incluyeron descalificativos y acusaciones cruzadas de utilización partidista de las instituciones entre Sánchez, Casado y Rivera.

Los líderes de PP y Cs centraron su discurso en desacreditar a Sánchez como presidente por estar gobernando de la mano de los «enemigos de España», en alusión a los partidos independentistas. E intentaron asentar la idea de que este pacto se reeditará tras las elecciones de abril al exigirle que desvele si volverá o no a pactar con ERC y PDECat, y si sopesa indultar a los líderes del «procès» en caso de que resulten condenados. Cuestiones, ambas, que el presidente del Gobierno volvió a dejar sin contestar.

En cambio, reaccionó acusando a ambos de desarrollar una oposición «desleal» con el Estado por no apoyar la estrategia de diálogo con Cataluña, de buscar el enfrentamiento territorial por rédito electoral y de hacer política desde la «hipérbole». El líder del PP desplegó de nuevo una oratoria eficaz, sin apoyo de discurso escrito, que convenció a su bancada y probablemente le sirvió para enardecer a sus filas. El presidente de Cs, por su parte, se presentó como una tercera vía alternativa al viejo bipartidismo, con un discurso con mayores tintes electoralistas en el que exhibió sus grandes promesas de reforma y regeneración.

Sánchez se esforzó en dibujar una actuación «ejemplar» del Gobierno ante los escándalos de sus ministros, sin dilación en Venezuela y «óptima» ante el Brexit. Puso intención también en proyectar una imagen de presidente dialogante y moderado, reclamando que «la España presente en esta Cámara tiene que parecerse más a la España real». Una carta de presentación que Casado enmendó a la totalidad atacando uno a uno los logros que se atribuyó el presidente y poniendo sobre la mesa todos sus incumplimientos desde la moción de censura. Todo bajo una premisa: «usted miente, miente y miente todo el tiempo». En la idea de que el jefe del Ejecutivo falsea la realidad recaló después Rivera, quien hizo un balance negativo de los últimos meses de gobierno insistiendo en las cesiones al independentismo.

Al jefe del Ejecutivo le irritó esta posición de sus rivales y subió a la tribuna de oradores con la misma descalificación bajo el brazo. «No mientan de manera tan descarada», cargó contra ambos. En esa segunda intervención pudo verse al presidente del Gobierno más nervioso aunque introdujo cierta teatralización. Cargó contra Casado y Rivera por utilizar el Pleno para fines electoralistas, reprendiéndoles por no entrar en el fondo de unas cuestiones que consideró necesarias de tratar, olvidando que el PSOE había votado en contra de que el debate tuviera lugar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la tribuna del Congreso - EP

Nueve meses en bucle a golpe de exhumación

J. Casillas/G. Caro

La última sesión de control al Gobierno terminó con la misma cantinela con la que Pedro Sánchez quiso embaucar a los españoles en verano. En los pasillos del Congreso, lejos de hablarse del Brexit, de Venezuela o de las sociedades interpuestas de varios ministros, asuntos que abordó el presidente, el tercero de ellos de soslayo, el tema recurrente era la frustrada, otra vez, exhumación.

El parón por orden judicial no torció el gesto de un Ejecutivo obcecado, como tampoco el afán de Ana Pastor por mantener controlados en sus escaños a los diputados. «Qué paciencia», se oyó resignarse a la presidenta del Congreso, con quien Aitor Esteban, portavoz del PNV, hizo gala de su ironía al pedirle que, por favor, no le riñese si se atenía al orden del día y no hacía campaña electoral desde el atril. Pablo Casado y Albert Rivera cargaron contra Sánchez por sus gestos al soberanismo con un tono bronco, repetido casi de manera unánime por toda la oposición. Sorprendió el perfil bajo de Podemos. No replicó la portavoz, Irene Montero. Fue el diputado Pablo Bustinduy quien se enfrentó a los primeros espadas de PP y Cs.

La aventura de Sánchez acaba como empezó: con la búsqueda de socios y con Franco en el Valle de los Caídos. O quizá peor. Pues hubo ayer quien, en una esquina de la Cámara Baja, sugirió que el Ejecutivo no sabe aún cómo presentar algunas de sus grandes promesas sociales en los decretos que quiere llevar a la Diputación Permanente. «Tienen mucho lío», decían.