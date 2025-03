La cumbre de la OTAN en Madrid volverá a tensar la coalición

La inversión impulsada por el Gobierno en contratos militares no es, a priori, del agrado de Unidas Podemos, el socio de coalición. Pero los de Ione Belarra, líder del partido morado y ministra de Derechos Sociales, tienen argumentos para defender que el Ministerio de Hacienda haya desbloqueado más de 4.000 milllones de euros para destinarlos a cuatro importantes programas para el Ejército del Aire. No tanto para el beneficio de las Fuerzas Armadas , sino para el sustento de la industria aeronáutica en España, seriamente amenazada, como evidencian las movilizaciones de los trabajadores de Airbus, que el pasado 2021 han visto el cierre de su planta en Puerto Real (Cádiz).

Pero sin salir del ámbito del Ministerio de Defensa –cuya titular, Margarita Robles, ha protagonizado ya sonoros encontronazos con Podemos desde la época de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo– la coalición izquierdista, de la que forma parte destacada Izquierda Unida, tiene en la cumbre de la OTAN que se celebrará este año en Madrid un serio problema. Los de Alberto Garzón, ahora en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones sobre la exportación de carne española, nunca han ocultado ni ahorrado críticas al evento, el principal hito internacional de la legislatura e incluso del mandato de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en 2018. La portavoz de la coalición que lidera el ministro de Consumo, la eurodiputada Sira Rego, no dudó en tildar en su día de «instrumento de guerra» a la Alianza Atlántica, nada más confirmarse por parte de su secretario general, Jens Stoltenberg , y por el propio Sánchez, que nuestro país albergará el encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluido el presidente de EE.UU., Joe Biden. Rego afirmó que «existen prioridades inaplazables más relevantes que ejercer de país anfitrión de un cónclave de esta naturaleza».

El pasado octubre, Sánchez y Stoltenberg concretaron tras un encuentro bilateral en La Moncloa la fecha de la cumbre, que se celebrará el 29 y 30 de junio en la capital de España. En aquella ocasión, el jefe del Ejecutivo subrayó que «estamos ante un momento histórico de la OTAN en el que Madrid, España , va a jugar un papel determinante en la renovación y en la modernización de los postulados de la OTAN». E igualmente vaticinó que será «un auténtico éxito» dado que, argumento, «la historia de la OTAN es la historia de un auténtico éxito de seguridad y también de asociación entre Estados Unidos, Canadá y también Europa».

Protesta estéril

Los postulados de Sánchez y por ende del PSOE, por tanto, no pueden estar más alejados en este terreno de los de Unidas Podemos. Sin embargo, la protesta del socio pequeño de la coalición es más bien estéril en términos de la acción de gobierno. A diferencia de en el área económica o social, donde el acuerdo de coalición firmado hace ahora dos años dota a los de Belarra y Yolanda Díaz de importantes herramientas para plantar batalla en el Consejo de Ministros, como demuestra sin ir más lejos la reforma laboral, poco pueden hacer en lo referente a Exteriores o Defensa, ministerios controlados por los socialistas.

Pero eso no significa que, como en muchas otras ocasiones, desistan de ejercer su particular ‘derecho al pataleo’ aun en el seno de la coalición gubernamental. Dirigentes de Podemos como Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso, ya han dejado claro que no «celebran» esa cumbre de la OTAN . No será, a buen seguro, la única declaración en este sentido de aquí a finales de junio de dirigentes de Podemos.

