La comisión de reconstrucción busca su primer acuerdo

La nueva comisión para la reconstrucción se reunirá hoy tras el pleno del Congreso con la misión de alcanzar su primer acuerdo: el plan de trabajo que regirá su labor durante los dos próximos meses . Los grupos parlamentarios tienen hasta las doce del mediodía para presentar sus propuestas o enmiendas al plan repartido por los socialistas la semana pasada. Un texto preliminar que deja fuera de los trabajos la principal reivindicación del PP: la inclusión de las libertades públicas como materia a debatir y reforzar de cara a la reconstrucción del país .

Tres semanas después

Ayer se reunieron la mesa y los portavoces de la comisión convocados por su presidente, Patxi López , para fijar el orden del día en el que figura la aprobación del plan de trabajo como único punto. Tras la primera reunión de mañana se convocará una segunda cita para el jueves con el objetivo de determinar las comparecencias y los grupos de trabajo siempre y cuando se haya acordado el plan. Habrán pasado más de tres semanas desde que el 20 de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, pactaran la constitución de esta comisión con la idea de que se pusiera a trabajar «cuanto antes» en las medidas para la reconstrucción.

Sin embargo, la ausencia de negociación posterior en el Congreso por parte de los socialistas varó el impulso con el que parecía haber nacido la iniciativa. El partido mayoritario no solo no ha buscado el acuerdo con el PP en estas tres semanas sino que tampoco lo ha hecho con sus propios socios. La semana pasada, López resultó elegido presidente de la comisión por mayoría simple y sin el respaldo de PP, Vox, Cs, ERC, Bildu o Junts . Tras la reunión de ayer, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se quejó de no haber visto ganas reales de consensuar nada con su partido.

Batalla al virus

El órgano que sí logró ayer un acuerdo por unanimidad fue la Mesa del Congreso con la aprobación del plan de contingencia frente al Covid-19. La Cámara promoverá el teletrabajo de los funcionarios y diputados hasta que exista una de estas tres opciones: vacuna, tratamiento de «probada eficacia» o inmunización suficiente de la población.

Además, la Cámara ofrecerá medidas de conciliación para los trabajadores con menores de 14 años o dependientes a cargo. El plan califica de «moderado» el riesgo de exposición al coronavirus dentro de la actividad parlamentaria. Por su parte, la Junta de Portavoces acordó la convocatoria de un pleno ordinario en la primera semana de junio, que hasta ahora se mantenía vacía.