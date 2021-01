El CGPJ mantiene el pulso al Gobierno y seguirá con los nombramientos El próximo jueves abordará las presidencias de seis audiencias provinciales

Las presiones políticas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que desista de continuar con los nombramientos hasta que se renueve no están haciendo mella en el órgano de gobierno de los jueces, que en el Pleno del próximo jueves 28 tiene previsto someter a votación al menos seis plazas correspondientes a las presidencias de sendas audiencias provinciales.

El Consejo no se da por aludido ante la proposición de ley que pretende arrebatarle —mientras esté en funciones— una de las facultades que la Constitución le atribuye, y hasta que esa iniciativa no se traduzca en una norma que les vincule, no tienen intención de hacer lo que consideran que sería una «dejación de funciones».

Fuentes del órgano opinan