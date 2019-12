Casado recurrirá los acatamientos de los independentistas Junts promete el cargo con «lealtad al 1-O» y ERC «hasta la república catalana»

El Congreso ofreció un nuevo «espectáculo» en palabras del presidente del PP, Pablo Casado, a cuenta de los juramentos de la Carta Magna pronunciados por los diputados independentistas y que Génova volverá a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Como ya hizo en mayo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, optó por una «aplicación flexible» e «integradora» de la legislación y jurisprudencia declarando válidos todos los acatamientos, a pesar de que Junts, ERC, Bildu o BNG utilizaron fórmulas que podrían entrar en contradicción con la ley.

Los diputados de Junts juraron la Constitución «con lealtad al mandato democrático del 1-O, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y por imperativo legal», a pesar de que el Tribunal Supremo ha sentenciado que el referéndum ilegal fue un proceso de sedición que vulneró la Ley de Leyes. Lo hicieron, además, íntegramente en catalán cuando la única lengua válida en el hemiciclo es el castellano. Hasta la llegada de Batet a la Presidencia de la Cámara, sus antecesores instaban a los diputados a realizar su acatamiento en castellano.

ERC acató «por la libertad de los presos políticos y hasta la constitución de la republicana catalana, por imperativo legal», incluyendo así una limitación temporal que entraría en contradicción con la exigencia de juramento sin reservas señalada por el TC. Por su parte, los diputados de Bildu prometieron «por imperativo legal hasta la creación de la república vasca», mientras los dos parlamentarios de la CUP utilizaron la fórmula «por imperativo legal prometo, en lealtad primera y última a nuestro pueblo» y el BNG por imperativo legal y para «defender Galiza». La bancada del PNV acató la Ley de Leyes «por imperativo legal», una fórmula ha sido considerada válida por el TC.

Algunos diputados de Podemos usaron la locución de «por la democracia y los derechos sociales». Misma fórmula que en mayo tras las elecciones del 28-A. Mientras el diputado Rafael Mayoral prometió por «las clases trabajadoras» y el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello (En Comú Podem) lo hizo por «las Trece Rosas», por su lado; Pablo Iglesias e Irene Montero prometieron el cargo con un «Sí, prometo».

«Cumplir y hacer cumplir el Reglamento»

Tras el proceso de juramentos, Casado pidió la palabra para advertir de que «medio centenar» no podían considerarse jurídicamente válidos y anunciar que su grupo recurrirá en amparo ante el TC como hizo en la legislatura fallida. Aquel recurso está pendiente de resolución. «Usted no debería haber dicho que todos han adquirido la condición plena de diputados», expresó. También el líder de Vox, Santiago Abascal, instó a Batet «a cumplir y hacer cumplir el Reglamento» y se reservó el derecho de iniciar acciones judiciales «por la posible comisión de una prevaricación administrativa».

Según Abascal, en Junts, ERC, PNV, Bildu y BNG no han alcanzado la condición de parlamentarios «porque su fórmula de juramento no es válida según la sentencia del TC». Vox registró ayer un escrito de reconsideración ante la Mesa para solicitar que «se reconsidere los acatamientos de los separatistas». La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fue la tercera en solicitar la palabra para subrayar, igualmente, que los juramentos prestados por los secesionistas no se ajustan a la fórmula exigida por el TC.

Batet rechazó las quejas de todos ellos leyendo fragmentos escogidos de la jurisprudencia existente y defendiendo la necesidad de interpretar la ley de manera «integradora». «Reforzando los derechos fundamentales, lo que hacemos es reformar nuestra democracia», argumentó antes de cerrar la discusión recordando que el Reglamento del Congreso establece que deben acatarse las decisiones de la Presidencia sin que quepa «debate alguno al respecto».