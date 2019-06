Casado descarta un bloqueo y pide una investidura cuanto antes porque hay riesgos para la economía El presidente del PP comunica al Rey el «no» a Sánchez porque no se fía del líder socialista

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 06/06/2019 20:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha estrenado hoy en la ronda de consultas del Rey, previa a la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Casado ha explicado que el PP no facilitará la investidura de Sánchez porque no se fía de él y ha pedido que no se dilate la formación del Gobierno porque hay riesgo para la economía.

«He informado a Su Majestad el Rey de que el PP no va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez ni la va a facilitar con su abstención». «Los españoles nos encargaron liderar la oposición y el 26 de mayo, liderar España desde la oposición. Fuimos el único partido que mejoramos los resultados», ha remarcado.

El líder del PP ha explicado las razones de su «no»: «No nos fiamos de Pedro Sánchez». Casado cree que Sánchez no tiene un proyecto para España. «No sabemos qué plan tiene para España». «Pedro Sánchez se va a presentar para hacer qué», se ha preguntado. Casado tiene claro que no hay a la vista una situación de bloqueo, porque Sánchez tiene distintas alternativas para formar Gobierno.

En concreto, Casado ha dejado claro que no vetará un pacto de Navarra Suma con Sánchez para facilitar su investidura: «No estamos en contra de que Navarra Suma se pueda abstener. Nosotros no vamos a poner ningún impedimento, como parte de la coalición, sobre todo si facilita que Navarra Suma pueda gobernar en la Comunidad y Pamplona».

Casado solo hace una petición: que esta investidura no se dilate, y que el tacticismo dé paso a la estabilidad y la gobernabilidad. «No se puede demorar porque la economía se está ralentizando, además nos pilla en plena negociación de instituciones comunitarias y España tiene que tener una posición fuerte y además la situación territorial en Navarra y Cataluña preocupa», ha explicado.