Casado logra una convención de cierre de filas con la vista puesta en La Moncloa

Pablo Casado quería llegar a la convención nacional con un partido unido y fuerte , y a punto ha estado de tropezar precisamente en ‘su’ casa, Madrid, por la guerra interna desatada con Ayuso, Almeida y Génova como actores principales de un enfrentamiento por la presidencia del partido en esa región. Al final hubo tregua, y la convención, que empieza este lunes en Santiago de Compostela y acabará el fin de semana en Valencia después de pasar por Valladolid, Madrid, Sevilla y Cartagena, será la imagen de un cierre de filas entre el pasado y el presente del partido , y de los barones en torno a Casado para impulsarle hacia La Moncloa.

Finalmente acudirá Isabel Díaz Ayuso . No será el miércoles, en Madrid, ya que se encontrará en pleno viaje por Estados Unidos, pero la presidenta regional madrileña adelantará su regreso para poder estar el sábado en Valencia, en la mesa organizada por Génova con los barones autonómicos. Su ausencia en ese foro habría sido demasiado llamativa y habría creado un ‘agujero’ en el partido difícil de cerrar. Se espera una foto de todos con Casado para exhibir su poder territorial, por un lado, y para mostrar una imagen de unidad alrededor del presidente nacional.

«Se decía que Ayuso no iba a estar en la convención y que el congreso del PPde Madrid tenía que adelantarse porque así lo pedía ella. Pues bien, Ayuso estará en Valencia y el congreso no se adelantará», comentan fuentes populares, para dejar claro que, una vez más, Casado ha demostrado que a él no le presiona nadie y que mantiene su autoridad en el partido.

Los barones

Ayuso compartirá así mesa en Valencia con los presidentes Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, Juanma Moreno y Fernando López Miras. Pero, a diferencia de sus colegas autonómicos, no estará en la convención el día que pase por su comunidad, en este caso el miércoles en Madrid. El ‘vacío’ de Ayuso lo ocupará el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien tendrá un protagonismo relevante ese día, en el que también participará el expresidente francés Nicolas Sarkozy. La ‘tregua’ abierta en Madrid , en plena disputa por la presidencia del partido regional, no evitará las interpretaciones sobre la actuación del alcalde en ausencia de la presidenta, con la ‘bendición’ de Génova, que lo enmarca todo en la más absoluta normalidad, por supuesto sin segundas ni terceras intenciones.

En Génova quitan hierro a la guerra madrileña y presumen de unidad interna. Hay un dato que sacan a relucir rápidamente para demostrar que hay mucho más ruido fuera que dentro del partido: de los 48 congresos territoriales que ha celebrado el PP hasta el momento, solo se han presentado dos listas en uno, en el provincial de Sevilla. Y acabó con la victoria del candidato apoyado desde Génova. En la etapa de Rajoy, recuerdan las mismas fuentes, en cinco congresos regionales hubo una fuerte división, por ejemplo en Asturias y Cantabria, donde la ruptura fue traumática. «¿Y nos hablan de división o de guerras ahora? Hay mucha más unidad que con Rajoy en la presidencia del partido », sentencian fuentes populares.

Para ese cierre de filas e imagen de unidad en la convención era necesaria la participación activa de los expresidentes Rajoy y Aznar. El primero estará este lunes en Santiago, para hablar de economía, lo que le permitirá reivindicar su legado al frente del Gobierno. Aznar participará en Sevilla, en la mesa sobre fortalecimiento institucional y Estado de Derecho.

Tanteo a Merkel

El martes, en Valladolid, la mesa de debate estará centrada en la España constitucional, la concordia y el patriotismo. Ahí entrarán en escena dos ‘fichajes’ externos, como son Juan Carlos Girauta y Alejo Vidal-Quadras, para hablar de unidad nacional, estado autonómico y Constitución.

El miércoles, en Madrid, el debate pondrá el foco en la sociedad abierta y sus enemigos, con especial atención a la cultura de cancelación. El estado de bienestar se tratará en Cartagena, justo antes de la clausura en Valencia.

A lo largo de toda la semana intervendrán mandatarios y exdirigentes internacionales, como Kurz, Tusk, Barroso, Rasmussen, Schinás, Pastrana, Calderón y Tajani, además de Sarkozy. Casado tanteó a Merkel, en la reciente reunión del Partido Popular en Berlín, pero la canciller alemana explicó que con las elecciones de su país y el resultado incierto que se preveía sería imposible.

En la convención habrá exministros como Fátima Báñez, Josep Piqué, Juan Costa, Román Escolano e Isabel García Tejerina . El PP cuenta con el exsecretario general de Comisiones Obreras José María Fidalgo, que confirmó su asistencia. Y vio la posibilidad de invitar a Nicolás Redondo Terreros, pero descartó la idea para no meter en más problemas al socialista vasco con su partido.

El domingo, en Valencia, el secretario general,Teodoro García Egea, quiere llenar la plaza de toros hasta el límite permitido por las medidas antiCovid y ha puesto el partido a toda máquina para lograr una movilización general. Casado prepara un discurso de propuestas e ideas, con el que quiere despertar la misma ilusión y fuerza que motivó su intervención en el congreso nacional del PP de 2018.