ERC buscará facilitar la investidura de Sánchez y exige responsabilidad a PSOE y Podemos

Tras su segunda reunión pública con el PSOE tras el 28-A, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido «responsabilidad» a los socialistas y a Podemos después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, culpara a Pablo Iglesias de «romper unilateralmente» las negociaciones para un alcanzar un acuerdo de investidura. Los republicanos no quieren bloqueo y ERC se inclina por facilitar la investidura de Sánchez.

«Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de estas dos formaciones políticas, queremos que la legislatura avance», ha expresado Rufián, durante una rueda de prensa en el Congreso tras citarse con su homóloga del PSOE, Adriana Lastra. El portavoz republicanl ha pedido directamente a los socialistas y a los morados que sigan negociando. «Pedimos que nadie se levante de la mesa de negociación hasta el último minuto», ha dicho.

El mensaje que desde hace dos meses ha trasladado ERC es el de que ellos «no bloquearán» la formación de un Gobierno, unas palabras con las que la formación independentista acaricia la abstención. Al término de su último encuentro, el 29 de junio, Rufián ha asegurado que no quieren tumbar la investidura aunque eso no significa dar «un cheque en blanco». Sus declaraciones de este martes han ido en la misma línea: «Por ERC no será, nosotros no queremos estar en el saco del conflicto, queremos que esto avance».

Sin embargo, Rufián ha insistido en que el grupo parlamentario aun no tiene elegido su sentido del voto fijado y que el próximo viernes la Ejecutiva de su partido se reunirá para acordarlo.

El PSOE no ha pedido apoyo directo

«Les hemos trasladado la petición a ERC de que no bloqueen la investidura de Sánchez y Rufián me ha trasladado su compromiso a no bloquearla», ha explicado por su parte Lastra, que luego ha aclarado que eso no significa que les haya pedido el apoyo directo. La portavoz socialista a felicitado al grupo independentista porque a pesar de «las diferencias» que les separan ambos se han sentado a dialogar.

Eso sí, Lastra ha reprochado con dureza el comportamiento de Podemos. «El señor Iglesias mantiene una posición maximalista. No ha cedido nada desde el día de las elecciones y no tiene voluntad de negociar», ha considerado la portavoz, que critica que tras cinco ofertas a Podemos Iglesias no haya renunciado a su «exigencia» de entrar en el Consejo de Ministros. «Somos incapaces de que Iglesias se sentara, no ha querido sentarse, solo quiere hablar de nombres, no de equipos», ha denunciado Lastra.

En la misma línea que el propio presidente del Gobierno en funciones, la dirigente socialista ha insistido en que la consulta de Podemos solo sirve para «legitimar» una decisión que ya tenía tomada: «Como ya dije en esta sala de prensa hace unas semanas, Iglesias ha tomado la decisión de votar en contra de un Gobierno del PSOE como ya hizo en 2016».