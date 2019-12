Bernad y Negrete , de Manos Limpias, se libran del banquillo La causa de apropiación indebida de 115.000 euros ha sido archivada por la Audiencia

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa en la que estaban procesados el líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, y la jefa de la asesoría jurídica del sindicato, Virginia López Negrete, por apropiación indebida de 115.000 euros. El juicio, que iba a comenzar el día 17, tras haberse instruido la causa en el Juzgado 18 de Madrid, ha sido suspendido.

La Audiencia ha estimado los recursos presentados por Bernad y Negrete, como adelantó «El Independiente», argumentando que no hay suficientes pruebas y que el hecho de que Manos Limpias careciera de contabilidad beneficia a los acusados: «Esa misma inexistencia de libros y documentación contable del sindicato, que acoge el Auto, y a la que alude también el Ministerio Fiscal (...), no solo no puede considerarse un indicio del delito de apropiación indebida, como parece deducir el Auto, sino, en todo caso y al contrario, un impedimento importante para delimitar la distracción de dinero que denunció la querella inicial de las actuaciones, cuyos términos incriminatorios han quedado diluidos a la vista del resultado de la fase de instrucción».

Pese a que tanto Bernad como Negrete siempre insistieron en que no cobraban de M anos Limpias, la Audiencia Provincial de Madrid certifica que sí y da por buenas las retiradas de efectivo: «Las cantidades ingresadas por los socios del sindicato, en la cuenta bancaria en la que estaban aquéllos, debidamente autorizados, se hicieron para que, los hoy investigados, cobraran sus honorarios y sufragaran los gastos que conllevaba el planteamiento de diferentes procedimientos judiciales».

Los fondos los aportaron inversores de Afinsa, la macroestafa de los sellos, a quienes Bernad y Negrete les dijeron que el Estado les compensaría la pérdida de su dinero, pese a que esta opción ya había sido rechazada por los tribunales. Las retiradas de efectivo se produjeron a principios de 2011, como desveló ABC. Bernad dijo a este diario que «me quedé la mitad para pagar deudas del sindicato y le di la otra mitad a Virginia López para abonarle sus honorarios». La querella la interpuso la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid tras una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Bernad y López Negrete serán juzgados el próximo enero por la operación de Nelson, la trama de presuntas extorsiones que lideraba el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, con el que colaboraban.