El dirigente socialista que Pedro Sánchez colocó al frente del CIS, José Félix Tezanos, ha castigado al Partido Popular con un pésimo resultado en el último barómetro, y sigue premiando al PSOE. Los socialistas suben hasta el 31,6 por ciento, mientras que el PP de Casado se hunde al 18,2 por ciento. Ciudadanos adelantaría a los populares, con un 21 por ciento, y Unidos Podemos y sus aliados subirían al 17,3.

Tezanos estaba a las órdenes de Sánchez hasta hace pocos meses en la misma formación política. El PSOE siempre ha sido su partido, para el que ha trabajado a fondo. Ahora, en el CIS, los barómetros que realiza se están inclinando claramente hacia su partido, como se ha vuelto a demostrar en el último estudio, realizado del 1 al 9 de octubre.

No hay desgaste ni por el plagio de la tesis, ni por los pactos con los golpistas, ni por su alianza con la ultra izquierda en el Congreso. El PSOE no solo no sufre, sino que sube, y además aumenta su ventaja sobre todos los demás.

El «milagro Tezanos» se refleja en estos números. El PSOE pasa del 30,5 por ciento al 31,6 por ciento. Sánchez parece imparable. No solo gana más de un punto en pocas semanas, sino que ha dado la vuelta al tablero político en solo unos meses y parece estar a punto de doblar al PP.

El PSOE aumenta su ventaja sobre el PP, que literalmente se hunde hasta el 18,2 por ciento, 2,6 puntos menos que en septiembre. Le separan ya más de 13 puntos del PSOE, según el socialista Tezanos.

Las desgracias del PP que dibuja este CIS no acaban ahí. Ciudadanos adelanta al partido de Pablo Casado, y se sitúa con un 21 por ciento. Incluso Unidos Podemos y sus aliados pisan los talones al PP de Casado, con un 17,3 por ciento.

Si Tezanos mantiene esta tendencia, el PP podría acabar cuarto en el próximo barómetro. Es el único de los grandes que baja pese a todo. «Si Sanchez se cree este CIS, que convoque elecciones ya», han retado los populares.

En este último CIS suben los socios separatistas de Sánchez. Los independentistas de ERC ganan dos décimas, hasta el 4,3 por ciento, aunque el PDECat se queda en el 1,4 por ciento.

Vuelve a aparece VOX, con un 1,3 por ciento, una décima menos que la que le adjudicó Tezanos en el estudio de septiembre.

En el anterior barómetro, publicado en septiembre, el PSOE consiguió un 30,5 por ciento en estimación de voto. Mientras que el PP se situó en segundo lugar con un 20,8 por ciento, y Ciudadanos quedó tercero, con un 19,6 por ciento. Unidos Podemos y sus aliados territoriales sumaron un 16,1 por ciento. En esta encuesta irrumpió Vox, con un 1,4 por ciento.

De forma significativa, en ese barómetro de septiembre el PSOE se quedó en un 18,6 por ciento en voto directo (respuesta espontánea, sin procesar), más de cinco puntos menos que en julio, cuando alcanzó el 23,9 por ciento de voto directo.