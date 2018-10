Aznar se vuelca con Casado y Rajoy sigue al margen para «no entorpecer» Los dos expresidentes siguen en polos opuestos en la nueva etapa del PP

Pablo Casado no pudo lograr una «integración» completa cuando fue elegido presidente del PP. De hecho, su principal rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría, abandonó la política. Pero el nuevo líder de los populares sí consiguió reincorporar al partido a uno de sus iconos, José María Aznar, que se fue alejando del PP durante la etapa de Rajoy tanto como parecía que se iba acercando a otras opciones, como la de Ciudadanos.

Ahora, Aznar es el más «casadista» de todos. El expresidente quedó encantado con el discurso de Casado en el Foro ABC: «Estoy al cien por cien de acuerdo con él». «Me siento muy bien representado por Pablo Casado y creo que el PP ha conseguido ya una cosa muy importante: parar la sangría de votos, ha empezado una recuperación», aseguró esta semana en una entrevista en «esRadio».

Casado, que fue jefe de gabinete de Aznar entre 2009 y 2012, siempre ha estado orgulloso del «aznarismo». La sintonía entre ambos es evidente, y los guiños que se cruzan, también. De hecho, el presidente del PP presentará el nuevo libro de Aznar, «El futuro es hoy», en un acto que se celebrará en Madrid el próximo 23 de octubre.

El entusiasmo con que el «aznarismo» recibió la victoria de Casado en las primarias del PP quedó plasmado en declaraciones como la de Esperanza Aguirre, cuando calificó de «bendición divina para España» la victoria de Casado frente a Sáenz de Santamaría.

Aznar ha vuelto al PP, aunque el expresidente defienda que es el PP el que ha vuelto a él. Sus intervenciones públicas, que coinciden con la promoción de su libro, se multiplican, tanto como sus elogios a Casado. Lo que no cambian son sus pullas a Rajoy. Esta misma semana, Aznar aseguró que la militancia del PP había estado «desconcertada». Y cuando se le preguntó si se podía haber evitado la moción de censura que ganó Sánchez, respondió tajante: «Eso se lo tendrán que preguntar a Rajoy».

«Volcado en su trabajo»

Aznar no solo no rehúye los focos, sino que parece buscarlos para que se visualice su excelente relación con el PP de Casado. Todo lo contrario de Mariano Rajoy, cuyos carácter y manera de ser son radicalmente distintas a las de Aznar. Rajoy dijo que se iba y se marchó. «Está volcado en su trabajo de registrador de la propiedad. Trata de no entorpecer la labor de nadie», explican fuentes próximas al anterior presidente. En su actitud distante no debe verse, según fuentes populares, ningún malestar hacia Casado, quien en las primarias criticó parte de la gestión de su Gobierno, sobre todo en relación con Cataluña. «Es su carácter y su decisión. Rajoy va a ser mucho menos activo como expresidente que los anteriores. No le interesan los focos», comentan en el PP.

Pero el expresidente no es ajeno a todo lo que ocurre, y el martes celebró que la Justicia le diera la razón, al avalar el Supremo la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña por parte de su Gobierno. «Está muy contento», aseguran en su entorno.

Casado tiene la ilusión de unir a ambos en la Convención que el PP celebrará los días 1 y 2 de diciembre. Aznar y Rajoy podrían escenificar ahí la auténtica «integración» del PP.