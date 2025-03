Aznar pide la mayor unidad del PP en torno a Feijóo: «Tiene que ser una apuesta irreversible»

La intervención del expresidente del Gobierno José María Aznar en el congreso del PP que va a encumbrar a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del partido vino precedida de un vídeo nostálgico en el que se mostraron imágenes que forman parte de la leyenda de la formación conservadora. «¡Ni tutelas, ni tu tías!», se desgañitaba Manuel Fraga en el cónclave de Sevilla de 1990, mientras hacía pedazos ante el auditorio una carta de dimisión sin fecha firmada por Aznar.

El expresidente, que participó por videoconferencia debido su contagio de Covid, ha querido este viernes imitar a su fallecido mentor para expresar su apoyo «sin reservas y con esperanzas» hacia Núñez Feijóo. «Yo soy solo un expresidente, pero quiero romper simbólicamente esa carta que tú no tienes que escribir», ha proclamado, mientras pedía a todos « la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido» para cerrar las «cicatrices», en referencia a la reciente división interna que ha precipitado la marcha de Pablo Casado. «Tenemos que apostar por su éxito porque será el éxito de todos», ha abundado en este mensaje.

Aznar ha asegurado que Núñez Feijóo «tiene que ser una apuesta irreversible». «Puedes tener la confianza de que este partido responde como una pieza sólida, imbatible; tú lo vas a dirigir y estaré detrás de ti», le ha prometido.

«Pido a todos la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido para esta nueva etapa de nuestro partido bajo el liderazgo de Feijóo», ha proclamado Aznar, que no ha podido asistir por contagio de Covid

Para el todavía presidente del PP, Pablo Casado, también tuvo palabras de agradecimiento aunque éste no estaba en el auditorio para escucharlo. « Dio el paso cuando tenía que darlo, se hizo cargo de la responsabilidad cuando no era fácil ni halagüeño y con su renuncia, ha dado paso a esta nueva situación. Donde quiera que estés, gracias Pablo, por tu esfuerzo», ha proclamado Aznar, dirigiéndose a Casado, que aún no había entrado al plenario del XX Congreso del PP. Aznar ha admitido que cuando la política muestra su lado «más duro» también hay que apelar al afecto y agradecer y reconocer los «esfuerzos de otros». Por eso, ha pedido «seguir dejando atrás los errores pero no a las personas».

El expresidente del Gobierno José María Aznar, que hizo que los compromisarios se levantaran de sus asientos para ovacionarle al inicio y al término de su intervención, ha rememorado el congreso de la refundación del PP que se celebró en Sevilla hace 32 años y ha señalado que hay tres palabras que impulsaron entonces que tienen ahora la «misma vigencia»: « generosidad, ambición y responsabilidad ». «No podemos fallar y estoy seguro de que no vamos a fallar», ha apostillado.

El expresidente del PP hizo un repaso por el congreso de refundación del PP para hacer hincapié en que el cónclave actual también tiene « una dimensión histórica» e idéntica vocación de ofrecer una «alternativa para España», sin renunciar a la libertad, a sus valores europeístas y constitucionales.

Aznar llama al PP a rescatar a España del «naufragio político» que representa el Gobierno de Pedro Sánchez

En clave de política nacional, el expresidente del Gobierno y del Partido Popular ha subrayado que España necesita «ser rescatada» del «naufragio político» que consideró que vive este país con Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, al que ha calificado de gobierno «sectario». Aznar auguró el «fracaso» de la receta del « intervencionismo devastador e insostenible, de la memoria atormentada y divisiva y de la ruptura del Estado y de la nación» que, a su juicio, representa el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

A Vox no lo nombró pero, de manera implícita, fue el destinatario de algunos dardos verbales. «Los populismos puede parecer que están cerca de los ciudadanos pero no es verdad, están cerca de su malestar porque viven de él y aspiran a prosperar con él«. En el «radicalismo», dijo, «no hay futuro para España», proclamó, para reafirmarse en la vocación europeísta de la formación conservadora. «Los que quieran apartarse de ese camino o vuelven a él o fracasan», indicó.

