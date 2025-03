El aviso de Francisco Martínez: «Si declaro yo, también JFD y MR»

El día en que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez fue consciente de que tenía todas las papeletas para acabar señalado como el último responsable político de la Operación Kitchen se fue al notario y dejó constancia de una batería de mensajes que su antes jefe, el exministro Jorge Fernández Díaz , le había enviado sobre este asunto. Era junio de 2019 y esos no son los únicos «whatsapps» que los investigadores han encontrado en su teléfono y que tienen valor para la investigación. El transcurso temporal de sus intercambios con allegados e incluso otros investigados deja ver su progresiva preocupación, pero también indignación. En marzo de 2019, por ejemplo, al saber que había sido excluido de las listas para la campaña de abril por su posible implicación en el caso, escribió directamente a Mariano Rajoy y, conforme resume la Fiscalía, le traslada «lo que considera una injusticia» y solicita que no le «dejen tirado» buscando «otra fórmula» en correspondencia con su «lealtad y compromiso», aunque no consta si le contestó. Un día después el mensaje fue para el secretario general del PP, Teodoro García Egea , y en términos similares: «Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente por eso me he metido en este lío. Por eso y por NADA más. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy. La misma que os tendría al Presidente y a ti», le decía.

Además, cuando supo que el también imputado Enrique García Castaño le había delatado, le escribió para reprocharle que no hubiesen llegado a un acuerdo previo mediante sus abogados. Le emplazaba a hablar y marcar «estrategia común» para defender la legalidad de la operación. Hubo un mensaje más, al jefe policial también imputado Eugenio Pino : «Te garantizo que si yo tengo que declarar porque me implique GP (García Castaño) también irán JFD (el exministro) y probablemente MR», advertía.