Arrimadas escenifica su ruptura total con Igea y advierte: no presidirá Cs con «diecisiete baronías»

«Este señor, cuando no le gusta algo, sale y dice que somos leninistas». Brusca y sin pelos en la lengua, Inés Arrimadas ha marcado más distancia que nunca con el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea. Las formas del crítico han agotado la paciencia de la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, y hoy le ha retado directamente a presentarse contra ella en las primarias que celebrará el partido en marzo para elegir al sucesor del dimitido Albert Rivera.

De momento Arrimadas es la única que ha dado el paso adelante y ha manifestado públicamente su intención de liderar Cs, pero se ha hartado de ver cómo Igea, sin hacer lo propio, trata de imponerle un modelo de partido en el que ella no cree. Desde el entorno de Arrimadas ya habían advertido de que no se va a dejar tutelar «ni por Paco ni por nadie».

Pero Igea ha pasado a la acción y ha presentado la plataforma 'Ciudadanos eres tú' para reivindicar que los afiliados escojan directamente a los líderes autonómicos. Arrimadas —al igual que la anterior Ejecutiva y que la Gestora que dirige interinamente el partido— entiende que esto liquidaría de facto el discurso unísono con el que actualmente se presenta Cs en toda España.

Los críticos, por su parte, abogan por la elección directa de las direcciones regionales como forma de establecer un contrapeso a un Comité Ejecutivo que, hasta ahora, ha ostentado un poder omnímodo. Ahí está el debate, pero hoy Arrimadas, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ha querido dejar una cosa clara: «No se puede pretender tenerme a mí de presidenta con un partido de baronías diseñado por el señor Paco Igea».

Hasta ahora, Igea ha asegurado que Arrimadas es «la mejor candidata» y había vinculado presentarse o no a que ella accediese a cambiar el modelo de partido existente. Sin embargo, en los últimos días Igea desliza la idea de que él no quiere hablar de «personas» sino de «proyectos». Es decir, como intentó Íñigo Errejón en su día en Vistalegre 2, intenta separar la elección del presidente de la del modelo de partido.

Y Arrimadas, replicando al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido a los militantes que escojan el «pack» completo: o ella con un modelo «más participativo y con mayor rendición de cuentas», o «diecisiete baronías» sin ella.

«Lo que está diciendo Igea es: no, no. Yo quiero a Inés de presidenta, pero con este modelo que ya lo haremos nosotros», ha señalado, y ha retado a Igea a presentarse como su rival en las primarias de marzo para ver quién lidera el partido.

«Inés es libre de presentarse o no a liderar el partido. Sigo pensando que es la mejor. Sin embargo ni Inés ni nadie puede exigir a los militantes que no aprueben una enmienda al congreso. No se puede convertir un debate de ideas en uno de personas. Es el momento de las ideas», ha respondido vía Twitter Igea, que de momento tratará de cambiar el modelo del partido desde las enmiendas que llevarán los afiliados a la V Asamblea General, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo en el madrileño Palacete de los Duques de Pastrana.

Fuentes de Cs, sin embargo, creen que Igea ha iniciado un camino de no retorno y que finalmente, quiera o no, terminará presentándose al proceso de primarias. Ahí medirá su fuerza contra Arrimadas.

Pero el enfado de Arrimadas no se detiene en las reivindicaciones de Igea, sino que cobra dimensión por las formas del siempre crítico. En el partido generó un gran malestar que el vicepresidente castellano y leonés tachase los nuevos Estatutos —muy similares a los anteriores y ahora en manos de los afiliados— de ser «leninistas».

«Cuando no me gusta algo voy a los medios y digo que este partido es leninista, y que estamos en muerte crítica y todas esas cosas», le ha reprochado Arrimadas, que ha afirmado que los militantes no solo tendrán que elegir entre su modelo y el de Igea, sino entre sus equipos y entre «su forma de afrontar los problemas».