Arancha González Laya valora declarar ante el juez que Sánchez avaló la llegada de Gali y que Robles se opuso

Desde que Pedro Sánchez cesó en julio a su ministra sorpresa de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya se ha tomado al pie de la letra lo de intentar desconectar. Se ha perdido por la sierra de Guadarrama, las montañas de Burgos, ha subido ... varios picos de los Pirineos, ha visitado Gerona y también las montañas de los Alpes. Y en cada excursión, mientras cogía aire y ponía la mente en blanco, pensaba en su estrategia a seguir cuando llegase lo inevitable: su imputación en el marco de las investigaciones por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali .

La decisión del juez se conoció ayer, tras cuatro meses de investigaciones, que comenzaron cuando apreció indicios de delito de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras por parte del Gobierno para que Gali ingresara en un hospital de Logroño sin que se supiera que se encontraba en España.

Laya afronta su comparecencia ante la Justicia muy decepcionada con Sánchez y, además, con un futuro laboral que hasta hace unos días era incierto . Cuando aceptó la cartera de Exteriores, solicitó una excedencia como funcionaria de la Unión Europea. Entonces, desde Suiza, dirigía el Centro de Comercio Internacional. Ahora, acaba de ser nombrada presidenta del comité de expertos de la Comisión Europea de la Unión Aduanera. Un puesto que la obligaría a dejar de percibir la indemnización que solicitó en verano por cese como alto cargo. Un pago por el que percibiría durante dos años el 80 por ciento de su sueldo como ministra.

Hasta ahora, Laya ha estado esperando a que Sánchez moviera ficha por ella. Ha creído eso que le decían de que desde el PSOE no se olvidan de los suyos, pero parece que con ella no ha sido así. «Dice que Sánchez la embelesó y ahora la ha dejado tirada» , cuenta a ABC una fuente cercana a Laya. Y añade: «Esperaba que él le hiciera un apaño porque no podía volver a su puesto en el Centro de Comercio Internacional y encima se va a comer el marrón de Gali».

Con la imputación sobre la mesa, ahora Laya valora contar ante el juez que la decisión de traerse a Gali «se tomó en una reunión en la que estaban Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y ella »: «Todos menos Robles estuvieron de acuerdo en traerlo ‘por humanidad’ y está pensando en explicárselo tal cual al juez». Según cuenta la misma fuente, «la decisión final la tomó obviamente Sánchez, que pidió que lo hicieran con la máxima discreción para que no se enterara Marruecos».

Desde que cesó el 21 de julio, Laya ha repetido la misma frase sobre Sánchez a su círculo más cercano: «Ahora me ha dejado tirada» . Tiene razones para pensarlo. Hasta desde el entorno del presidente no se explican que se haya desentendido de ella. Consideran que «una vez ya ha metido la pata al nombrarla, tendría que hacerse cargo de ella y buscarle algo». De cara a la galería, sí lo hizo cuando se produjo el traspaso de carteras con José Manuel Albares. El nuevo ministro de Exteriores la nombró su principal asesora, pero ese puesto no se hizo oficial. «Ella no esperaba que eso se materializara. De hecho, no ha vuelto a tener contacto con Albares », cuenta un íntimo amigo suyo.

Antes de ser ministra, a Laya le iba muy bien. Había ocupado varios puestos de responsabilidad en la Comisión Europea y le gustaba mucho lo que hacía. Le iba tan bien que, cuando aceptó el cargo y presentó su declaración de bienes, era la miembro del gobierno que más dinero tenía depositado en su cuenta corriente, que ascendía a casi 900.000 euros. No tenía deudas ni propiedades. Hasta 2021, cuando adquirió un piso en el centro de Madrid. Ahora, desde allí, se prepara para una declaración que podría poner en jaque a Sánchez .