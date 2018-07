ERC apoyará a Sánchez en RTVE si habla del referéndum con Torra ERC apoyará a Sánchez en RTVE si habla del referéndum con Torra

El compromiso de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de «intensificar un diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas» puede otorgar a Pedro Sánchez la mayoría necesaria para convalidar hoy el decreto de RTVE y proceder a la renovación del Consejo de Administración.

Durante las cinco horas que duró su comparecencia en la comisión constitucional, la número dos del Ejecutivo desplegó la estrategia de los gestos y las buenas palabras que abandera este Gobierno, pero sin mayor detalle. Rechazó el referéndum, pero no dejó de hablar de diálogo.

Tuvo lugar un vivo debate entre varios parlamentarios en torno a qué suponía exactamente el diálogo. El portavoz de ERC, Joan Tardà, pidió a Calvo que aclarase si «sin cortapisas es sinónimo de sin condiciones»; porque él, dijo, puede entender que sí, pero «necesito que lo diga usted». Fue entonces cuando el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, tomó la palabra y dijo «necesitar» al igual que Tardà, pero por el motivo contrario, que se aclarase la «extrañísima ambigüedad a la hora de hablar de diálogo sin cortapisas». Una petición a la que se sumaba el PP en su turno de intervención. «Sin cortapisas significa que tenemos que tener libertad para hablar», despachó Calvo en su turno de réplica.

Pero la frase que conquistó la voluntad de Tardà fue la siguiente: «Faltaría más que no tuviera libertad el presidente Torra para venir a hablar con el presidente de todos los españoles de lo que considere oportuno». Eso fue suficiente para ERC, que no dio importancia a que, por dos ocasiones, la vicepresidenta del Gobierno asegurase que «el derecho a la autodeterminación no existe».

Fuentes de la dirección republicana explicaron que su objetivo inmediato es situar el referéndum en la normalidad del debate político y que se pueda hablar de esta opción sin tabúes, de la misma manera que se habla de la reforma de la Constitución o de la reforma del Estatut. ERC asume que Sánchez contestará después con un «no» rotundo, pero su hoja de ruta pasa por normalizar el debate como paso necesario para conseguir un «sí» más adelante. En un giro desde el cortoplacismo en favor de una estrategia que les proporcione la independencia a largo plazo.

Y para conquistar esa normalización del debate sobre el referéndum, lo que requerirá hoy Tardà es que Meritxell Batet, que comparece ante la comisión territorial, se comprometa a incluir la consulta como punto del orden del día de la reunión que Sánchez y Torra mantendrán la próxima semana. La ministra catalana es la que está preparando, por parte del Gobierno, la reunión entre ambos junto a la portavoz del Govern catalán, Elsa Artadi. Si Batet no dice nada distinto a lo expresado ayer por Calvo, Tardà se compromete a reunir a su grupo parlamentario y valorar «cómo y de qué manera plantearnos nuestra posición sobre RTVE».

«De tú a tú» con Torra

En la misma línea, y a sabiendas de que se trata más bien de una cuestión formal al anticiparse la segura negativa del Gobierno, desde el ejecutivo catalán se adelantó que la autodeterminación debe ser la cuestión «principal y prioritaria» de la reunión entre Torra y Sánchez. «Entendemos que no acabaremos con acuerdos muy avanzados. El objetivo de la reunión es que se pueda hablar de todo, que se pueda defender el derecho a la autodeterminación», apuntó Artadi tras la reunión del Consejo Ejecutivo. Junto a la cuestión genérica de la autodeterminación -«no hacerlo sería irresponsable», según Artadi- para el Govern «sería un paso poder hablar de presos políticos», así como de la presencia del «franquismo en el espacio público», informa Àlex Gubern.

«Queremos saber qué propuesta tienen y cómo pretenden solucionar políticamente la situación que hay en Cataluña», añádió la portavoz, que pretende que los dos presidentes hablen «de tú a tú».

Entretanto, el PSOE intentó ayer acercar posturas con el PP sobre la renovación de RTVE para intentar esquivar un eventual bloqueo de ERC. A primera hora de la mañana de ayer se reunieron en el Congreso el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando; el secretario general del mismo grupo, José Antonio Bermúdez de Castro; y su portavoz en la Comisión Mixta de RTVE, Ramón Moreno; con la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra; el secretario general de este grupo, Rafael Simancas; y el portavoz en la Comisión Mixta de RTVE, José Miguel Camacho. La primera toma de contacto sirvió solo para intercambiar posiciones. Los socialistas expresaron a los populares su deseo de que «todos» los partidos participen en la renovación del consejo del organismo.

Los populares contraargumentaron que no se trata solamente de «participar» sino de que se respete la representatividad que cada partido tiene en el Congreso de los Diputados y el Senado, ya que son ambas Cámaras las que deben elegir al nuevo consejo de administración del ente. Los populares no hablaron de cifras concretas. Y los socialistas callaron emplazando a nuevas conversaciones a lo largo de la tarde.

A largo plazo

Desde el PSOE se decían optimistas. Fuentes socialistas aseguraban a última hora de la tarde que «el PP está haciendo unas exigencias que no se corresponden con la pluralidad de la cámara», refiriéndose exclusivamente a la composición del Congreso. El PP aspiraba a aprovechar el vacío de Cs, que no negociará puestos en la dirección, para tener no menos de cinco asientos. Pero con la mejor predisposición de ERC, que arrastraría al PDECat, el Gobierno siente menos presión para acordar con el PP.

Además, la entrega al PP de los representantes que le corresponden según sus escaños podría dificultar el acuerdo previo con Podemos. Un precio que los socialistas no se pueden permitir. No solo porque la segunda votación del consejo de RTVE exige el apoyo de una mayoría absoluta procedente de cuatro grupos parlamentarios distintos, sino porque el Gobierno es consciente de que necesita el apoyo estable de la formación morada para gobernar.

Si el PSOE no logra los apoyos necesarios para elegir hoy al nuevo consejo de RTVE en el Congreso, se verá obligado a retirar la convalidación del Real Decreto-Ley para la renovación temporal del ente, que se debatirá y votará a continuación. Si perdiera la votación, sería no solo el primer gran revés político de Sánchez sino que impediría la renovación transitoria del organismo ya que los consejeros aún no habrían sido nombrados. Para evitarlo, el Gobierno tiene la opción de retirar el texto del debate.