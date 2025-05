Antonio, el peluquero del Juan Sebastián de Elcano: «Si el barco se escora puedes cortar al cliente»

Soy el primer cliente del día del gaditano Antonio Armario Muñoz , de 57 años. Me siento y empieza todo el ceremonial típico de cualquier peluquería en tierra firme. Aunque aquí no hay revistas, ni cita previa y tampoco pagas el servicio. Trabaja para el ministerio de Defensa, que es quién le ingresa la nómina. Mientras me sigue cortando el pelo, siempre con tijera, me explica que él no es militar. Forma parte de los civiles (personal laboral) que realizan servicios comunes para las fuerzas armadas.

[ Gonzalo Jiménez Tapia, el civil de 24 años que contará en ABC su periplo en el Juan Sebastián de Elcano ]

94º Crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián Elcano / 2022 Santander España Del 20 al 24 de junio La Coruña España Del 6 al 10 de julio Marín España Del 12 al 17 de julio 9 11 12 Saint-Malo Francia Del 28 de junio al 2 de julio Civitavecchia Italia Del 8 al 12 de marzo 10 Miami Estados Unidos Del 18 al 22 de mayo 11 3 4 12 9 Cádiz España Salida 12 de febrero Llegada 21 de julio 2 1 8 Atenas Grecia Del 25 de febrero al 1 de marzo 7 6 5 Barcelona España Del 16 al 20 de marzo Praia Cabo Verde Del 6 al 10 de abril La Habana Cuba Del 12 al 16 de mayo San Juan Puerto Rico Del 29 de abril al 4 de mayo Fuente: Armada Española / ABC 94º Crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián Elcano 2022 LLegada 21 de julio Cádiz España Salida 12 de febrero Marín España Del 12 al 17 de julio Atenas Grecia Del 25 de febrero al 1 de marzo La Coruña España Del 6 al 10 de julio Civitavecchia Italia Del 8 al 12 de marzo Saint-Malo Francia Del 28 de junio al 2 de julio Barcelona España Del 16 al 20 de marzo Santander España Del 20 al 24 de junio Praia Cabo Verde Del 6 al 10 de abril Miami Estados Unidos Del 18 al 22 de mayo San Juan Puerto Rico Del 29 de abril al 4 de mayo La Habana Cuba Del 12 al 16 de mayo Fuente: Armada Española ABC

Dos maquinillas, peine y tijeras son las únicas herramientas que necesita Antonio para rasurar las cabezas de la tripulación del Juan Sebastián de Elcano. Su espacio de trabajo es un cuarto de tres metros cuadrados situado en la popa, con un espejo, una silla de peluquero anclada al suelo, un pequeño armario donde guarda los recambios y una pila metálica para limpiar el material.

Efeméride peluquera de la 1ª Vuelta al Mundo Tres barberos embarcaron en la expedición española de Magallanes y Elcano que tenía como objetivo llegar a las islas Molucas. Los tres llegaron lejos, pero solo uno consiguió dar la vuelta al mundo. Marcos de Bayas (Sanlúcar la Mayor, Sevilla) murió en el intento de tornaviaje de la nao Trinidad el 24 de agosto de 1522; Pedro de Olabarrieta (Galdácano, Vizcaya) es probable que regresara a España a bordo de la nao San Antonio; y Hernando de Bustamante, natural de Alcántara (Cáceres) y residente en Mérida (Badajoz), se embarcó en la nao Victoria en 1519 como barbero. Fue uno de los 18 supervivientes de la nao Victoria que consiguió dar la vuelta al Mundo por primera vez.

Tampoco utiliza cuchillas de afeitar porque son peligrosas, «si se escora un poco el barco o hace un movimiento brusco puedes cortar al cliente », me comenta mientras señala mi cuello y sus tijeras. El vaivén del buque-escuela es también una dificultad añadida a la que se enfrenta Antonio en su oficio, pero «pegando la espalda al mamparo me adapto al movimiento», me dice mientras simula el balanceo con su cuerpo. Consigue hacer cortes firmes y sin tirones a pesar de los bandazos que da el buque. Además, conmigo está haciendo una excepción porque, como peluquero de la Armada, está acostumbrado a pelar al cero a la tropa, al estilo militar.

Puede parecer sorprendente, pero « la peluquería es un servicio que se utiliza mucho en la Armada », afirma. Solo llevamos una semana navegando y por su pequeño local ya han pasado 53 personas, también el comandante le hizo una visita el otro día. Antonio tiene un calendario en el que va apuntando todos los nombres para tener un registro personal de su trabajo. Una media de siete personas al día para una jornada laboral que va de ocho de la mañana a seis de la tarde, con su descanso para el bocadillo de mediodía y la comida.

Con menos pelo que antes me despido de Antonio, que además de peluquero es mi compañero de litera. Ha tardado quince minutos en cortarme el pelo , pero suele tardar la mitad. El resto del día lo utiliza para hacer fotografías, su gran pasión, que se han hecho famosas entre la dotación del buque.

A pocos años de jubilarse y 34 años de servicio a sus espaldas, es su primera vez embarcado en el Juan Sebastián de Elcano, lo que supone para él « un gran sueño y una satisfacción plena », me dice esbozando una gran sonrisa. Pero ya había navegado antes. Estuvo 5 años en el portaeronaves Príncipe de Asturias y ahora está destinado en el Tercio de Armada de San Fernando, al que regresará tras cumplir su misión en el crucero de Instrucción, al que ha venido como voluntario (comisionado, en jerga militar).

