Alegría acusa a Madrid de faltarle al respeto por preguntar por el 25% del castellano

La ministra de Educación, Pilar Alegría , abroncó al Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio , por poner sobre la mesa en la última Conferencia Sectoral de Educación la intención de la Generalitat de Cataluña de no cumplir con la ... sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en los colegios catalanes.

Así consta en el borrador del acta de dicha conferencia, que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre y a la que ha accedido ABC. Para Alegría, la conferencia, que reúne a los consejeros de Educación de todas las comunidades, es un «foro de diálogo y acuerdo» para mantener debates «sosegados y serenos» . Agregó que sobre cuestiones políticas dará cuenta de las mismas en el Congreso o el Senado «por lo que renuncia a entrar en esta provocación, respetando de esta manera la naturaleza de la Conferencia Sectorial de Educación». Alegría tildó de «falta de respeto» que se «hagan alegatos de índole político con el único objetivo de crear discordia y dividir a la comunidad educativa».

En concreto, el también portavoz del Gobierno regional le preguntó a Alegría qué pensaba hacer respecto a la negativa de la Generalitat a cumplir la sentencia. Ossorio recordó que el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray , pidió por carta a los directores de los colegios, un día después de conocerse la sentencia, que no cambien su proyecto lingüístico docente a pesar del fallo. Ese día, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés , pidió al Gobierno que no sea «cómplice» de la sentencia que tumba la lingüística .

Recordó a Alegría que la Administración General del Estado está obligada a velar por el cumplimiento de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, según dicta la propia Constitución y que la ley educativa obliga a la Alta Inspección a velar por la igualdad de todos los españoles. Por último, instó al Gobierno a usar todos los medios a su alcance para revertir esta situación que calificó de «intolerable».

Dos profesores

Alegría no se pronunció sobre el tema de forma pública el día que se conoció el fallo. Fuentes de su ministerio dijeron que no harían nada por hacer cumplir el fallo. Al día siguiente, en los pasillos del Congreso reculó ante las críticas y dijo que «frente a una sentencia firme no cabe debate: es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública . Sea la Generalitat o cualquier ciudadano ».

Además, Alegría aseguró en una entrevista en la Cadena Ser el pasado jueves que «desconoce» cómo el Govern va a implantar la codocencia, con dos profesores en aquellas aulas con un 25% de castellano después de que Aragonés señalara , también el jueves, que se llevará a cabo «una ofensiva legislativa para blindar» la inmersión lingüística en la escuela catalana. Además, Aragonés ordenó al cuerpo de inspectores educativos que intensifique la supervisión sobre los proyectos lingüísticos de los centros, informó Ep. Además, condenó cualquier tipo de «amenaza o acoso y más cuando esto afecta a menores de edad» , en relación a la familiar del colegio de Canet que fue vilipendiada por pedir un 25% de castellana.

Por último, Alegría criticó al Partido Popular ser el único partico que no apoyó en el Congreso su ley de Formación Profesional.