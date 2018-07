Rivera: «En Cataluña se están armando para dar otro golpe» El líder de Ciudadanos considera que a Sánchez no le interesa frenar el independentismo porque «lo que no consiguió en las urnas, lo ha conseguido con Torra»

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este mediodia que al presidente Pedro Sánchez no le interesa frenar a los soberanistas catalanes porque lo único que quiere es «atrincherarse en el poder». Así lo ha expresado, en conversación con Mario Vargas Llosa, dentro del XI Foro Atlántico de la Fundación Internacional para la Libertad que preside el escritor peruano.

«Al nacionalismo se le vence con votos e ideas, y no dándoles concesiones», ha criticado el líder de Ciudadanos, que considera que el refuerzo de la relación bilateral del Gobierno central con la Generalitat genera que «en Cataluña se estén rearmando para otro golpe». Sin embargo, pese a este peligro que considera inminente, asegura que a Sánchez no le interesa aabar con el independentismo porque «lo que no consiguió en las urnas, lo ha conseguido con el señor Torra».

Eso sí, este apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos en la moción de censura –que el PSOE aún no ha aclarado a cambio de qué se debe–, explica Rivera, que tiene su origen en que «no hay nada que más quiera un nacionalista que un gobierno débil porque un ejecutivo fuerte como PP y Cs, incluso los tres, les habría frenado». En este contexto, el presidente de Cs ha asegurado que la única forma de hacerle frente a los nacionalismos es creando un bloque constitucionalista con mayoría parlamentario y un buen proyecto de país.

Por otro lado, Rivera ha incidido en que el Ejecutivo socialista se está poniendo de perfil ante la mayoría catalana no es independentista. «El Gobierno no hablará con Cataluña, sólo con aquellos que le han hecho presidente», ha lamentado.

El populismo en Europa

Durante la conversación entre el líder de Ciudadanos y Vargas Llosa, el escritor peruano se ha mostrado preocupado por el asccenso de los populismos y el nacionalismo en Europa. Por su parte, Rivera le ha respondido que«el mayor invento político de la era es la Unión Europea, pero incluso este gran espacio está en peligro por el sarampión de la globalización: el populismo».

En este sentido, tanto el escritor como el político sostienen que los liberales deben convencer a las sociedades con hechos y autocrítica: «No podemos dejar que los populistas abanderen la crítica».

Rivera se mantiene optimista, pero también ha admitido que la Unión Europea está en un punto delicado y debe seguir luchando por «tener unas fronteras exteriores seguras, gestionar los flujos de inmigración y garantizar a los ciudadanos europeos sus derechos y libertades». Por ello, ha insistido en que los acontecimientos que se han visto en Italia con el triunfo de los extremismos, en Reino Unido con el Brexit y en Cataluña con el referendum ilegal tienen que hacernos ver que «estamos al borde del precipicio».

«España de cara al futuro»

Cayetana Álvarez de Toledo, directora de Libres e Iguales, una plataforma comprometida con los valores constitucionales, ha expresado durante el coloquio «España de cara al futuro» que el país se enfrenta a frentes que están rompiendo el concepto de ciudadanía.

«Los insultos del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a los españoles serían inadmisibles en cualquier democracia europea, salvo aquí», ha lamentado Álvarez de Toledo, que critica la idea del diálogo con los secesionistas catalanes. Según la directora de Libres e Iguales, la presión del nacionalismo catalán persigue crear «un clima de censura». Por ello, Álvarez de Toledo ha apelado a la movilización para «combatir» estos frentes como hicieron los catalanes no independentistas el pasado 8 de octubre cuando salieron a la calle a defender la unidad de España.

Además, otro de los problemas que reconoce la ponente es la intención de los populismos de crear falsas identidades ideológicas que polarizan a la ciudadanía «en la vieja historia de rojos y fascistas». Un fenómeno que, según ella, se ha visto esta semana con la decisión de Sánchez de querer trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

En este sentido, el escritor y ensayista Antonio Escohotado se ha cuestionado retóricamente qué es la izquierda y qué la derecha. Según el escritor, la derecha hace décadas que se convirtió en el centro. «Hay derecha porque la izquierda necesita un enemigo, algo que la reafirme, la izquierda necesita un fantasma», ha expresado.