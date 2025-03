Santiago Abascal sube el listón y se marca la meta de rebasar los cien escaños

El partido tenía en diciembre más de 63.000 afiliados

Vox ha desvelado este viernes que a 31 de diciembre del 2021, el partido contaba con 63.468 afiliados. Un número significativo, más si cabe teniendo en cuenta que no lleva ni tres años en el Congreso de los Diputados. La cifra no es comparable con la de Unidas Podemos, por su división entre inscritos y militantes de pago, y está aún lejos de la del PSOE, que según la formación socialista cuenta con 180.000. Aun así, el número es muy superior al máximo que alcanzó Ciudadanos en abril del 2019, poco antes de dispararse a los 57 escaños en la Cámara Baja, cuando rondó los 34.000. El PP, a pesar de estar inmerso en su propio congreso, no ha facilitado sus datos de afiliación a ABC.

La formación de Santiago Abascal cuenta con una tesorería de 10,2 millones de euros y el año pasado logró 14,8 millones de euros de ingresos, según expuso su tesorero, Pablo Sáez. De ellos, el grueso es de las subvenciones públicas que Vox quiere eliminar (el 65 por ciento, 9,7 millones), mientras que 5,9 millones proceden de ingresos privados, la mayoría por cuotas de afiliación.

5,15 millones son de cuotas de afiliados, 190.000 euros de donaciones y 560.000 euros de la venta de ‘merchandising’. Vox, primer partido en aprobar sus cuentas del 2021, ha logrado el aval a las mismas del 98,49 por ciento de los afiliados que han participado en la votación. Un dato, el de la participación, que no ha facilitado el partido, como tampoco una lista detallada de los cambios introducidos en los Estatutos.