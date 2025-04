Abascal arremete contra Casado: «No queremos su solidaridad equidistante al estilo PNV»

El presidente de Vox, Santiago Abascal , ha arremetido contra el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, rechazando además las muestras de apoyo recibidas por la violencia que padeció ayer en su acto de campaña en Vallecas . «No queremos su solidaridad equidistante al estilo PNV», ha dicho, al mismo tiempo que le ha pedido que «mantenga el silencio»: «No hace falta que hable. Vox no participa de una España a garrotazos».

Estas declaraciones las ha realizado durante su intervención en un acto electoral en Getafe , que se ha desarrollado sin incidentes ante unas 300 personas. El presidente de Vox ha señalado que esperaba «algo más de Casado» porque se «solidarizó con la boca pequeña».

Abascal ha reiterado que no le van a prohibir «pisar ni un solo centímetro del suelo de Madrid» y ha asegurado que hay que votar a Vox porque «la región no puede terminar en manos del sátrapa de Galapagar ». Por su parte, la candidata Rocío Monasterio se ha preguntado «¿dónde está el cobarde Markaska? No lo veo», añadiendo que es «una vergüenza para toda España» y que irán «a todos los barrios donde nos dé la gana».