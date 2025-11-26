Ábalos carga ahora contra Yolanda Díaz e insinúa que su vivienda oficial fue «usada por otras personas sin derecho a ello»

José Luis Ábalos ha vuelto a usar la red social X para pasar facturas al Gobierno del que él mismo formó parte. En este caso, ha replicado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que esta le llamara ' ... golfo'. El que fuera ministro de Transportes ha replicado a su excompañera en el Gobierno, a la que pide recordar qué papel jugaron ambos durante la pandemia.

«Antes de llamarme 'golfo', señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío», comienza el mensaje, largo y con varios recados.

«Además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad como una de las cuatro autoridades con responsabilidad ejecutiva que estableció el decreto del Estado de Alarma, tuve la responsabilidad de controlar la movilidad del país con el fin de evitar los contagios y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada y de lo que, por cierto, los españoles no tuvieron ningún problema», presumió.

Una vez recopilada su visión de lo que él hizo, pasó al ataque: «Ya que valora tanto el estado de derecho desde el punto de vista institucional, político y profesional, a ver si también lo hace poniendo en valor un principio fundamental como el de la 'presunción de inocencia'», pidió, antes de una dura pulla final.

«Ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello» José Luis Ábalos Exministro de Transportes

«Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello», ha acusado, sin decir exactamente a quién se refiere.

José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García van a comparecer este jueves en el Tribunal Supremo para responder sobre los pagos en metálico, entre otras cuestiones, que recibieron.

