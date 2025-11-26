Suscribete a
Ábalos carga ahora contra Yolanda Díaz e insinúa que su vivienda oficial fue «usada por otras personas sin derecho a ello»

El exministro ha respondido a las críticas de su excompañera en el Gobierno, con un nuevo mensaje en X

Ábalos pasa al ataque contra Sánchez a 24 horas de acudir al Supremo: asegura que la reunión con Otegi «existió»

José Luis Ábalos y Yolanda Díaz, durante una sesión en el Congreso
José Luis Ábalos y Yolanda Díaz, durante una sesión en el Congreso EFE
David Sánchez de Castro

José Luis Ábalos ha vuelto a usar la red social X para pasar facturas al Gobierno del que él mismo formó parte. En este caso, ha replicado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que esta le llamara ' ... golfo'. El que fuera ministro de Transportes ha replicado a su excompañera en el Gobierno, a la que pide recordar qué papel jugaron ambos durante la pandemia.

