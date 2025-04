Feijóo solo quiere dirigentes «moderados» del PP en su campaña

El PP gallego quería evitar a toda costa un desembarco nacional del partido en la campaña, en un momento en el que Génova tiene poco que aportar ante la fortaleza de Alberto Núñez Feijóo , según destacan fuentes populares. El candidato a la reelección está consiguiendo atraer un voto «transversal», que es lo que le permite rozar el 50 por ciento de estimación de voto, según el barómetro de GAD3 que ABC publicó ayer, y eso es gracias a que capta electores no solo de centro-derecha, sino también socialistas y de otras formaciones. Una presencia destacada de dirigentes nacionales y del equipo de Génova podría alejar a esos votantes de la candidatura de Feijóo.

Feijóo ha querido dejar las siglas de su partido en un segundo plano durante toda la campaña, precisamente porque es él el que atrae a votantes de distintos partidos, y una identificación mayor con el PP causaría rechazo a esa parte de su electorado que no está en el centro-derecha, pero que es fundamental para que obtenga la mayoría. Las palabras clave de su candidatura son «Feijóo» y «Galicia», y el resto, según lo ven, está de más.

A partir de ahí, el PP gallego ha limitado al máximo la presencia de dirigentes nacionales, y les ha pedido a todos contención en el discurso, alejarse de las broncas y la crispación y centrarse sobre todo en Galicia . Pablo Casado, como presidente nacional, ha estado cuatro veces desde que empezó la campaña, y se ha adaptado a esas condiciones. El propósito es claro: aquí es Casado quien puede salir ganando si hace suya la posible victoria en Galicia y se identifica con ella, pero todos son conscientes de que ahora mismo su participación no da votos extra a Feijóo. De hecho, en esta última semana estaba previsto que participara en dos actos, en Ferrol el martes y en La Coruña el jueves. Fuentes populares señalaron ayer que finalmente no estará en Ferrol, como le han pedido sus compañeros en Galicia. Génova ha aceptado recortar su presencia, salvo que en los próximos días reconsideren la decisión. Casado solo ha coincidido en dos ocasiones con Feijóo, la primera en la plaza de toros de Pontevedra, y la segunda, el sábado, en As Pontes. En ambas no estuvieron solos, sino que hubo un tercero «moderado», como fueron Mariano Rajoy y Juanma Moreno.

«Referente» en Galicia

El presidente de la Junta de Andalucia se sitúa en la misma línea política que Feijóo, y en su intervención en el mitin de As Pontes llegó a poner a éste como «referente» para todos los populares en España. Incluso confesó que él le ha copiado alguna iniciativa para trasladarla a Andalucía. El próximo jueves, otro de los barones «moderados», Alfonso Fernández Mañueco , presidente regional de Castilla y León, participará en un acto en Orense, previsiblemente junto a Feijóo. No se descarta que Casado se sume, como ya hizo el sábado en As Pontes, para hacerse otra foto similar.

La expresidenta del Congreso y número dos por Madrid en las generales, Ana Pastor, está haciendo campaña, casi siempre junto a Casado. Pastor está considerada como otro referente del «centrismo» dentro del Partido Popular. Teodoro García Egea, como número dos del partido, también ha querido viajar a Galicia un par de días, pero no ha coincidido con Feijóo, sino con el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado. Las instrucciones también eran claras: nada de broncas, nada de polémicas y tono sereno y conciliador, como así fue.

Un «tándem» ganador

Ayer hizo acto de presencia Esteban González Pons, como representante del PP en el Parlamento Europeo, en un acto sectorial sobre pesca junto a Feijóo. González Pons es otra presencia «cómoda» para la campaña de Feijóo, y no decepcionó. Aseguró que Feijóo es «uno de los dos políticos mejor valorados en España». El otro, según aclaró después en privado, es su jefe de filas, Pablo Casado. En el mitin, elogió a Feijóo porque en tiempos de crisis es preferible un «capitán veterano y profesional» al timón del barco que políticos «novatos, amateur y chisgarabís».

Fuentes del PP comentaron que si se confirma la mayoría absoluta de Feijóo el próximo domingo, será el momento de poner por delante las siglas del partido, y también de que Casado haga suya la victoria del político gallego. «Casado debe identificarse con Feijóo y su modelo. El tándem Feijóo-Casado sería imbatible en España», señalan esas fuentes. Advierten de que el riesgo está en mirar más de la cuenta a Vox por la derecha, y caer en errores «pasados» de intentar competir con el partido de Abascal, algo que no está pasando ahora ni en Galicia ni en el País Vasco.

Desde Castilla y León, fuentes del PP subrayan que el modelo de Feijóo es el que debe imponerse en el partido, porque es el que puede ganar a la izquierda y los populistas y ser la auténtica alternativa de Gobierno. En ese sentido, sostienen que «Feijóo aporta ahora mucho más que las siglas del PP, que están divididas en tres, porque abarca un electorado mucho más amplio y llega a más ideologías». De ahí que vean necesario que Génova «importe» ese modelo de partido capaz de aglutinar y no de excluir.