Elecciones Gallegas 2020 Feijóo centrará su campaña en propuestas frente a la «pandemia económica» Primer acto de precampaña en Vigo con las cabezas de lista de su partido

El PP se lanza a la precampaña. Si hoy estará Pablo Casado en Santiago, el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, calentó motores ayer con un pequeño acto en Vigo con las cuatro cabezas de cartel para los comicios del próximo 12 de julio. En ese acto el también presidente de la Xunta avanzó que su campaña estará centrada en lanzar propuestas contra la «pandemia económica» que se divisa tras la crisis sanitaria de la Covid-19.

«No estamos aquí para derrotar a nadie. No nos presentamos a las elecciones para darle un repaso a nadie, nos presentamos a las elecciones para ser útiles», reivindicó ayer en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, con el que retomó la campaña tras no hacer actos de partido desde que se convocaron los comicios para el 12 de julio y después de que quedasen suspendidos por la pandemia los del 5 de abril.

Con la exdelegada de la Xunta en la ciudad olívica, Corina Porro, como número dos de la candidatura por Pontevedra y como anfitriona del acto, el líder del PPdeG -que ocupa el puesto 'uno' por la misma provincia- estuvo acompañado de la conselleira Ángeles Vázquez, que encabeza la lista por La Coruña; la presidenta del PP provincial de Lugo, Elena Candia; y la exdelegada de la Xunta en Orense, Marisol Díaz, que lideran las listas por esas otras dos provincias.

Con el mar de fondo, Feijóo agradeció a los profesionales de la sanidad gallega, de los servicios sociales y a «todos los que trabajaron para mantener los servicios esenciales» su labor durante la pandemia. «Pienso que podemos decir con orgullo que Galicia respondió, porque la inmensa mayoría de los gallegos cumplió con el deber duro y complejo del confinamiento obligado y continuado semana tras semana, quincena tras quincena y mes tras mes», explicó.

Tras advertir que «lamentablemente» el coronavirus «sigue ahí», dijo que lo que se avecina ahora son «las consecuencias económicas demoledoras» y los «grandes problemas sociales» derivados de esta situación. Eso sí, del mismo modo que «Galicia demostró a sí misma que es capaz de anticiparse y remontar» ante las dificultades sanitarias, el candidato se mostró «convencido de que también será capaz de superar antes que otras tierras las dificultades económicas y sociales».

Así, en un contexto «de tantas incertidumbres e inquietudes», expresó que el PP pretende aportar «tres cosas»: «Confianza, certezas y gestión», recoge Ep. En este contexto, Feijóo avanzó que la del PP que él mismo capitanea será «una campaña de propuestas». Además, recordó que los populares se pusieron «a disposición de Galicia» durante la anterior recesión, tras la cual la Comunidad, reivindicó, fue capaz «de crecer y crear empleo». «Y ahora nos volvemos a poner a disposición de Galicia en esta profunda recesión que lamentablemente vamos a vivir y ya vivimos con intensidad», aseguró. Por ello, y en vista de que la superación de la «pandemia económica» va a necesitar «la implicación de todos», el candidato a la reelección hizo un llamamiento a que la gente «acuda a las urnas el 12 de julio con tranquilidad» para que «simplemente vote lo que crean oportuno» y elija «la opción política que crea que es mejor».