Feijóo: «Entre diez partidos Galicia es imposible de gobernar»

0.26

Tres horas después, finaliza el único debate de esta campaña electoral.

00.24

PP: «Estos últimos años conseguimos muchas cosas y hoy Galicia es una de las comunidades con más prestigio de toda España. Frente a nuestro programa hay un multipartito de diez partidos. Yo vengo aquí para que gane Galicia».

00.23

Marea Galeguista: «Quiero un país para mi nieta, donde nunca tenga miedo de caminar sola por la calle. Quiero una Galicia que cuide del planeta. Construyamos una nueva normalidad».

00.22

PSOE: «Galicia es mi causa. Trabajamos por una Galicia de futuro, que necesita una movilización masiva para que nuestros hijos puedan vivir en un lugar mejor. No es lo mismo que gobierne la derecha a que gobierne la izquierda»

00.21

BNG: «Es necesario caminar hacia un modelo de sociedad que apueste por la Galicia verde y la sostenibilidad. Tenemos todos los recursos para ser la envidia de Europa».

00.19

Galicia en común: «Atrás va a quedar el decenio negro del PP. Pero ya hay una Galicia que viene, la del empleo de calidad y de las oportunidades para la gente joven».

00.18

Ciudadanos: «No tenemos la cabeza en las elecciones porque hay mucho por hacer. Os digo que si confiáis en el proyecto de Ciudadanos no habrá que renunciar a nada. A ti que no te conformas, sal a votar sin miedo»

00.14

Vox: «Queremos una Galicia en la que la libertad y la seguridad van de la mano»

00.11

«Después de once años de Gobierno en Galicia hay que abrir una etapa de regeneración» agota su tiempo Caballero. Pino apura los segundos que le restan: «Regeneración, vamos a acabar con los aforamientos». Pontón: « Hay dos formas de entender nuestro país, la de las fuerzas subordinadas a Madrid y la de los que confiamos en Galicia ».

00.07

El candidato popular entra al debate de las coaliciones. « Los señores del PSOE nos engañaron porque dijeron que no podrían dormir si pactaban con Podemos . Los gallegos nos van a decir lo que quieren y esa es nuestra propuesta. Cómo se van a entender diez partidos en la Xunta». A Vox les afea: « Me llaman rojo y nacionalista. Lo que quieren es echarme de la Xunta y a ustedes no les ha interesado Galicia porque los llamé durante la pandemia para informarlos y ni me contestaron», revela.

00.03

Caballero acusa a Feijóo de manejar la televisión pública y pide intervenciones más largas a las del presente debate. Vox toma el relevo y pide, por enésima vez, la condena de «los actos violentos» contra su partido. Pontón reclama a Feijóo explicaciones sobre los pactos de la derecha.

23.58

Casal adelanta que la Marea galeguista garantizaría un «gobierno de progreso». Pontón deja pasar turno y Beatriz Pino afirma que «ni los propios afiliados del PSOE se atreven a votar a un PSOE así» . Caballero la interrumpe: «¿Van a pactar con el PP?». El debate agota sus minutos finales con Gómez-Reino aclarando que en Galicia «hay una mayoría social progresista clara» y pide los votos para un gobierno «alternativo al del señor Feijóo con Ciudadanos y con Vox». «Tenemos un proyecto alternativo para gobernar este país».

23.48

Ana Pontón acusa al PP de «confinar nuestra lengua y nuestra cultura». Pino le pregunta a Caballero «si lo que quiere es revivir el bipartito» y lee el programa del BNG, del que extrae un referendum de autodeterminación, al tiempo que la tiende la mano a Feijóo. «El próximo Gobierno de la Xunta tiene que ser un gobierno mejor y para eso estamos aquí». Feijóo, a su vez, lee toda la nómina de partidos, hasta diez, «que dicen que van a gobernar Galicia para todos». «Lo que propongo es un gobierno unido, Galicia necesita un presidente que no esté secuestrado. La gran mayoría de los gallegos quiere experiencia y no experimientos». «Yo solo quiero gobernar para los gallegos y si me dan la fuerza suficiente gobernaré para todos». «Entre diez partidos Galicia es imposible de gobernar», zanja.

23.41

El debate encara su parte final con el análisis del encaje de Galicia en el Estado . Rompe el hielo Casal, que reconoce «el carácter nacional de la Comunidad» y pide derogar el decreto del plurilingüismo. «Creemos en el soberanismo nacional». Vox pide una condena a la violencia que «estamos sufriendo». Caballero asume que «nos dedicaremos a trabajar por Galicia, porque el 55 por ciento de los gallegos votan a las fuerzas progresistas». «Sacar al PP del Gobierno es una urgencia para el país», cierra.

23.37

«Sus políticas son letales para los servicios públicos» eleva la voz Caballero durante su tiempo, que pone fin al tercer bloque del debate, estructurado en cuatro partes temáticas. Tiempo de descanso para los participantes. Al regreso, último asalto con el encaje de Galicia en el Estado y el modelo institucional.

23.26

Feijóo hace balance: «Hicimos muchas cosas, y nos quedan muchas por hacer» . «No abrimos los centros de día porque queremos cuidar a los mayores» responde ante las preguntas de los candidatos de otros partidos. «Preferimos tener todas las garantías para los mayores y también para los niños» , resume para defender la decisión de la Xunta de no reabrir escuelas infantiles ni centros de mayores tras la crisis del coronavirus. Y un último apunte: «Se puede querer a Galicia en español y a España en gallego» dirige a Vox, para alabar el bilingüismo armónico.

23.23

« Quiero ser presidenta para que las cosas cambien para las mujeres de este país y trabajaremos para que la conciliación no sea una carrera de obstáculos» compromete. Gómez-Reino toma la palabra y garantiza que, en una legislatura con Galicia en Común, se acabará «con la interinidad».

23.19

La aspirante de Ciudadanos rasga las facturas de los peajes para prometer que «cuando estemos en el Gobierno esto se va a acabar». Y exige la ampliación de los servicios de maternidad y paternidad hasta los 18 meses. «Eso es la política social, que Galicia sea el mejor lugar para formar una familia». Pontón toma el relevo. «Las mujeres somos la mitad de la población», apunta al tiempo que Morado le dice que «sus cachorros son los que nos apedrean» . Pontón pide respeto: «Usted viene aquí a provocar». El moderador debe intervenir y pide respeto .

23.14

«Cuando habla de que aumenta la inversión en sanidad habla de partidas en las que mezcla los euros de 2009 con los de 2020. No es que no lo sepa, es que prefiere engañar«, le dirige Caballero a Feijóo. El popular responde: «¿Usted ha gestionado alguna vez un euro de dinero público?».

23.12

«Si nosotros somos los de la caverna, ustedes son los de las piedras» le espeta el aspirante de Vox a Casal. «La mejor política social es tener un empleo para mantener a la familia». «Proponemos un pin parental para frenar el adoctrinamiento en nuestras aulas», expone. «Comprendo que les resultemos un partido incómodo, pero somos una voz indispensable en el Parlamento gallego», se dirige al resto de participantes. Y reconoce: «Yo no soy un político profesional».

23.06

Gómez-Reino corrige a Feijóo: « Lo importante no es crear empleo, es crear empleo de calidad , porque ya estamos cansados de trabajar para ser pobres». Casal, por su parte, subraya el cierre de escuelas públicas en el rural gallego y salta a los «feminicidios». «Planteamos un plan de choque contra ellos».

22.59

El tercer bloque del debate se inicia con sanidad, educación y conciliación . Se pide a los candidatos que expongan sus proyectos en materia de política social. Feijóo es el primero en tomar la palabra y compromete continuar el «esfuerzo» con la sanidad pública. « Hoy hay más hospitales que nunca , y por eso resistimos la pandemia», asegura. «Hay también seis mil plazas nuevas para mayores y discapacitados y las familias gallegas tienen plazas de guarderías gratis desde el segundo hijo », enumera para resumir su labor en este terreno. «El informe PISA nos dice que tenemos las mejores notas de la historia de Galicia y también las tasas universitarias más bajas del país», finaliza para dar paso a sus contrincantes.

22.56

Caballero: «Quiero presidir Galicia para darle una nueva política industrial» afirma dirigiéndose directamente a Feijóo, al que acusa de vivir «en una arcadia feliz en la que miente con los datos». Feijóo replica: «Lo que importa no es lo que dice usted, es lo que dice la EPA» . Se enfrenta a los seis aspirantes y afirma que «durante once años he sido presidente de esta Comunidad y Alcoa no ha cerrado», indica sobre el cierre de la única factoria de aluminio primario de España, y los 500 empleos que genera.

22.51

Ciudadanos recuerda que «solo yo hice mención a la clase media que está soportando los problemas de nuestra economía». A Vox le dirige un mensaje: «Ustedes solo transmiten el virus de la crispación» y se abandera como representante de la «política útil». Pino muestra la papeleta de la elecciones europeas en las que el BNG figuraba con Esquerra. Pontón no responde a esta acusación y se centra en el cierre de Alcoa. «La Xunta debe participar en esa intervención pública».

22.48

El debate se caldea con acusaciones de «manipulación» del BNG a Feijóo. Pontón saca a relucir otra foto para reprochar la gestión de la Xunta en los contratos de Pemex. Gómez-Reino acusa al presidente popular de ser un «prestidigitador de los datos» y tiende su mano al resto de compañeros (BNG y PSdeG) a propósito de sus programas, que considera compatibles.

22.44

«El lema del PP es Galicia é moito, pero yo creo que deberían cambiarlo por un Galicia pode ser moito» apunta Pancho Casal. Feijóo lo corrige a propósito de los datos económicos que el portavoz de la Marea galeguista está exponiendo. «Cuando Feijóo se pone nervioso es porque le fallan los conejos de la chistera», le responde para afear que en la Comunidad «no hay inversión en I+D». De nuevo, guerra de estadísticas.

22.41

Feijóo interviene en el segundo bloque: «Lo que les propongo a los ciudadanos es confianza, porque Galicia fue la segunda comunidad en la que más bajó el paro en la última legislatura. Cumplimos el déficit todos los años. Yo propongo gestión, certezas. Soy el único que puede acreditar que algo de experiencia tengo en gestionar dinero público, soy yo». Le pregunta a Caballero «por qué falta al respeto a todo el mundo» ante las interrupciones constantes del socialista durante su turno de palabra. «¿Tiene programas compatibles entre sí? Porque no tenemos tiempo que perder» expone .

22.38

Pontón habla de nuevo de «destrucción». «Destruyó la galleguidad de muchas empresas. Destruyó tres de cada diez empleos en la agricultura. Sus cifras dan miedo » critica acerca de la política económica e industrial del PP gallego. «Es un modelo depredador» contrasta con el «modelo verde» que el BNG defiende.

22.34

El portavoz de Vox critica a la ministra Díaz por su trato con Alcoa: «Hace unos meses levantaba la pancarta y ahora no les coge el teléfono», afirma . «Nosotros vamos a destinar todos los recursos ahorrados en cargos públicos y asesores a bajar impuestos y a un plan para la vivienda para jóvenes y familias». «El resto de partidos no escucha las propuestas de Vox» dice, a lo que Caballero responde: « Es que son muy malas . Lecciones de la ultraderecha, no». Morado saca a relucir la primera foto del debate , protagonizada por personas que protestan en los mítines de Vox. «Son los cachorros de todas las personas que están aquí y que vienen a escupirnos».

22.32

Gómez-Reino relata la «lista interminable» de empresas que «cerraron en los últimos años en Galicia» . «Cuando Feijóo deje el Gobierno nos va a dejar menos población, menos puestos de trabajo y menos industria». Además, «nos va a dejar el triple de deuda pública que cuando llegó a Galicia» reprocha al popular.

22.29

Beatriz Pino ataca a Caballero: «Los aspavientos no dan votos» bromea . Echa mano de una historia familiar de cierre de negocio para apelar «a lo que nos une y a ser capaces de ser constructivos». «La foto que quieren ver los gallegos es la de que estemos sentados en una mesa velando por lo que tenemos que velar». «Más de 400.000 gallegos están viviendo ahora mismo un ERTE. Si la clase media cae en Galicia, Galicia no se levanta», concreta.

22.26

Caballero pide gobiernos «que piensen en los ciudadanos». «En once años de Gobierno de Feijóo se perdieron 70.000 empleos en Galicia». «Galicia necesita un presidente socialista y de acuerdos con los alcaldes de las grandes ciudades», asume. Exige una «hoja de ruta como la que tenemos los progresistas».

22.16

«Si ustedes tuvieran que dar el parte diario, que llegaron a ser más de mil ingresados, no hablarían con tanta demagogia y ligereza . En Galicia no se dio una vida por perdida. Se le dio el alta a gente de 103 años. No hubo improvisación. Si no hubiésemos comprado respiradores, se hubieran colapsado las UCIS . Restringimos las visitas y suspendimos las clases antes que el resto de España» expone Feijóo ante la críticas de sus adversarios y como cierre de este primer bloque de contenido.

22.14

El candidato de Galicia en Común alaba la labor de la ministra gallega Yolanda Díaz en los últimos segundos de su intervención

22.11

« De esta crisis vamos a salir con políticas de progreso . Un Gobierno progresista está haciendo un estudio para proteger a los más vulnerables. Creemos en lo público y usted, señor Feijóo, solo cree en el individualismo» le reprocha de nuevo al presidente de la Xunta.

22.09

Caballero interpela a Feijóo: «¿Reconoce que erró cuando levantó el estado de alarma?» . El socialista vuelve a defender la gestión del Ejecutivo central al tiempo que Beatriz Pino (Ciudadanos) pide que «dejemos de lado el dolor para rascar votos , porque es lamentable usar a los fallecidos para eso». «Claro que llegamos tarde, pero vayamos a lo que toca que es construir y no mirar para atrás», resuelve.

22.07

El portavoz de Vox afirma que «queremos marcar una distancia infinita con el Gobierno criminal» y censura las listas de espera en la sanidad pública. «Esta pandemia no puede ser una excusa para meter a Iglesias en el CNI o silenciar a los medios que no colaboran».

22.05

F eijóo interrumpe a Gómez-Reino cuando dice que no se ha sido transparente. «Todos los días hemos dado datos, todos los días» lo corrige el popular a propósito del balance sanitario diario de la pandemia.

22.02

Pancho Casal explica que el buen dato de incidencia de la pandemia en Galicia -y Canarias- es una cuestión geográfica: «Se llama meridiano» . Piden «centros de día bien atendidos y una reindustrialización verde y sostenible» y plantean «una fiscalidad justa» para anunciar que subirán los impuestos «para los más ricos de Galicia» .

21.56

« Están tratando de reescibir la historia de la pandemia en Galicia . Hubo improvisaciones constantes del Gobierno central» arranca Feijóo. «Para ustedes, todo lo que hizo la Xunta está mal, y eso no es verdad. El resultado se mide de una forma muy fácil, con la tasa de letalidad. Y la de Galicia y Canarias son las más bajas ». Sobre las residencias, «el Gobierno nos dejó solos», afirma Feijóo.

21.54

Gómez-Reino saca a relucir datos sanitarios para censurar «las privatizaciones» y exponer que «el 98 por ciento de los gallegos fallecidos murieron en residencias privatizadas» . «Es fundamental que asumamos como sociedad que acabó el tiempo de las privatizaciones».

21.51

Gonzalo Caballero se enzarza con el representante de Vox, al que tacha de «fuerza de la ultraderecha». El socialista sale en defensa de Pedro Sánchez para indicar que «en Galicia no hubo anticipación». «Todos sabemos que el estado de alarma fue fundamental para frenar el virus y [...] el Gobierno de Galicia puso en peligro la desescalada».

21.47

Pancho Casal recuerda a las víctimas, centrándose en el caso de las residencias. «El personal sanitario suplió la incompetencia de la Xunta con su esfuerzo», afea al presidente popular. « Ha sido un nefasto gestor , porque recomendó a los sanitarios que no pusiesen las mascarillas», prosigue para preguntarle por qué los centros de día y las escuelas infantiles siguen cerradas en Galicia.

21.45

Gestión de la pandemia. Ana Pontón toma la palabra reconociendo que nadie estaba preparado para gestionar una crisis de este calado. «Tenemos amenazas de nuevos rebrotes» indica para pedirle a Feijóo que «reconozca sus errores». Critica «una década de recortes en la sanidad pública, que nos deja 563 camas menos ». Sobre el foco de A Mariña, con 27 afectados, pide «un protocolo» que «ha tenido meses para redactar». pide que «prime el interés de Galicia».

21.44

El candidato de Vox, Ricardo Morado , afirma que «nosotros somos el verdadero voto útil» para cargar contra el resto de partidos «por los 40.000 muertos» que originó la pandemia.

21.42

Beatriz Pino (Ciudadanos) aprovecha su primer minuto para presentarse ante los votantes como «madre de dos hijos adolescentes». «Galicia y los gallegos tenemos mucho que ganar»

21.41

Gómez-Reino (Galicia en común - Anova - Mareas) se presenta indicando que es padre de dos hijas y que él también salió al balcón con ellas a aplaudir a los sanitarios.

21.39

Recuerdo de Ana Pontón (BNG) a las víctimas de la Covid y al rural «que llenó la neveras de as ciudades». «Solo espero que no olvidemos nunca a nuestros muertos ni a nuestros héroes».

21.37

Gonzalo Caballero (PSdeG) apela al sentimiendo de «sentirnos gallegos» y a pensar si de esta crisis queremos «salir por la izquierda o por la derecha» . Pide más debates en una televisión pública, «que se ha usado de forma sesgada»

21.36

Pancho Casal (Marea galeguista) afirma que hay tres opciones: «Feijóo, el tripartito del señor Sánchez o nuestro modelo, que no deja a nadie atrás porque somos la única fuerza que no tiene las manos atadas».

21.32

Cada candidato dispone de cuatro minutos que se pueden utilizar libremente. Empieza Núñez Feijóo , que aprovecha su primera intervención para dar las gracias a todos los gallegos que propiciaron que «Galicia fuese la primera comunidad en salir del estado de alarma». Recuerdo emocionado a las 619 víctimas mortales .

21.31

Empieza el debate, que calienta la campaña de las elecciones autonómicas en Galicia. El primer asunto sobre la mesa, la gestión de la pandemia de la Covid-19 en la Comunidad , una de las autonomías con menor incidencia de contagios

21.11

Los aspirantes empiezan a tomar posición en el plató cinco de las instalaciones de San Marcos. Sus asesores ultiman la preparación de un debate decisivo para el futuro de la Comunidad

21.06

En virtud de lo acordado por los propios partidos, los contendientes «podrán confrontar sus posiciones sobre asuntos de máximo interés para la ciudadanía», repartidos en «cuatro bloques temáticos» . En primer lugar, como no podía ser de otra forma, en torno a la pandemia de coronavirus , su gestión, la nueva normalidad y la reconstrucción que se anticipa en el horizonte; en segundo lugar, políticas económicas , industriales, presupuestarias y fiscales; tercero, políticas sociales y de bienestar, educación y sanidad; y por último, modelo institucional, pactos, gobernabilidad y el encaje de Galicia en el Estado .

20.44

El aspirante a la reelección, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha deseado un debate «respetuoso» al tiempo que ha insistido en que solo hay dos alternativas este 12-J: Un gobierno con un partido mayoritario o un multipartito «con muchos partidos».

20.42

El secretario general del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero , ha trasladado que su partido ofrecerá en el debate de esta noche «políticas progresistas» para Galicia, aunque ha asegurado que le gustaría que hubiese «más debates electorales» para tratarlas en profundidad.

20.41

El candidato de Galicia en Común-Anova Mareas , Antón Gómez-Reino, ha avanzado que empleará sus intervenciones en el debate para «trasladar nuestra propuesta de futuro para gobernar este país» y «dejar atrás la Galicia del pasado y del PP».

20.39

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón , ha destacado a su llegada a San Marcos que tratará de «ilusionar» a los gallegos y mostrar que el Bloque Nacionalista Galego es la «alternativa» para el «cambio real» .

20.37

La candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino, ha agradecido a «la televisión de todos los gallegos» la organización del debate a siete y ha asegurado que se propone «aprovechar» esta «oportunidad para hablar directamente a todos los gallegos».

20.34

Los aspirantes empiezan a llegar a las instalaciones de la CRTVG, en San Marcos. El primero en llegar ha sido el cabeza de lista de Vox por la provincia de La Coruña , Ricardo Morado Fajardo, ha asegurado este lunes a su llegada al debate que espera tener la «libertad» que su formación «no está teniendo durante esta campaña electoral».

20.26

A las 21.30 horas arranca el único debate que enfrentará a los siete aspirantes al Gobierno de la Xunta de Galicia. En la carrera hacia el 12-J, se verán las caras los partidos agrupados bajo la categoría de «grupo representativo», por disponer de asientos en el Parlamento autonómico, entre los que figuran el PP , representado por Feijóo -que será quien abra y cierre el debate-; Marea Galeguista , con su candidato Pancho Casal ; PSdeG-PSOE , con Gonzalo Caballero ; y Ana Pontón por el BNG ; y aquellos catalogados como «grupo político significativo», sin escaños en O Hórreo, que incluyen a Galicia En Común - Anova Mareas , coalición encarnada en Antón Gómez-Reino ; Ciudadanos , con Beatriz Pino ; y Vox , por quien acude el número uno de la lista de La Coruña, Ricardo Morado .