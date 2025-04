Illa: «¡Hay una mayoría progresista, caramba, tenemos que movilizarla!»

Salvador Illa ya ha acudido a la campaña gallega tantas veces, dos, como Pedro Sánchez. Y con más kilómetros recorridos. El ministro de Sanidad se ha convertido en inesperado compañero habitual de andanzas electorales de Gonzalo Caballero, quien ayer, en La Coruña, en un lapsus, se refirió a él como «ministro de Industria» , lo que suscitó risas entre los congregados. Horas antes, el alcalde de Vigo y tío del candidato, Abel Caballero, castellanizó el apellido y lo convirtió en «Isla», justo después de piropearle: «Eres un pedazo de ministro». Illa, a caballo entre las urbes olívica y herculina, habló como máximo responsable de Sanidad y miembro del PSOE según el momento. Citó a Tarradellas y a Montaigne. Y no dejó de atreverse con una frase en gallego, aunque fuera el eslogan del candidato, fácil de memorizar: «En Galicia é a hora do cambio».

Illa regresó de Madrid con varios mensajes. Uno de llamamiento a la «prudencia» ante el Covid-19. En clave electoral, una arenga: « ¡Hay una mayoría progresista, caramba, es que la hay, lo que tenemos que hacer es movilizarla! », exhortó en Vigo. En La Coruña aseguró saber que existe esa mayoría y llamó a «romper una inercia que está dando los últimos pasos», en alusión al mandato de Alberto Núñez Feijóo. La idea ya la había desarrollado en el mitin vigués, que se alargó hasta bien entrada la hora de la comida. Allí Illa afirmó que Galicia necesita «liderazgo», y que este equivale a «saberse anticipar» y «no arrastrar los pies».

Cree que ese caudillaje puede aportarlo Caballero, de quien elogió su «energía» y «ambición». «No puede ser que vayamos a rastras, se necesita un cambio (...). Alinear las políticas de Galicia con las políticas de Pedro Sánchez», recetó el ministro. Metido en faena, dio recorrido al rosario de críticas que acababa de verter Abel Caballero contra Feijóo. « No puede ser que la Junta... que la Chunta... esté en contra de la principal ciudad de Galicia . Vi cómo Cataluña, durante 20 años, tuvo a la Generalitat en contra de Barcelona. Es que esto lo he vivido (...). No puede ser, hay que cambiarlo inmediatamente».

El alcalde acababa de presumir de que « Feijóo no puede venir a pasear por Vigo. La gente no lo quiere (...). No puede estar aquí dando un mitin en la calle, charlando con la gente». El PSOE vigués, en cambio, se mueve a sus anchas. No dejó de explicarle a Illa que el emplazamiento del evento, la Plaza de la Independencia, conmemora que la ciudad «se levantó contra los ejércitos de Napoleón» en 1809. Illa le replicó, educadamente, que captaba el «simbolismo» electoral.

Votor urbano

Caballero, que llegó una hora tarde al acto, recogió el guante que le había lanzado el ministro para «pedir a la Galicia urbana que se movilice», esa Galicia «de las ciudades» donde «gobernamos los socialistas», en alusión al control de 5 de las 7 grandes urbes, encabezado por Vigo. « ¡Pido una movilización masiva en el sprint final, para que la Galicia urbana acuda a las urnas! », exclamó.

Al inicio de la jornada, en Monforte, el candidato anunció que un «tsunami electoral» ha llegado para «retirar a Feijóo» y «poner a un presidente socialista» al frente de la Xunta. Caballero dijo confiar en los indecisos de última hora, los que decantarán su voto esta semana. O le apoyan en masa o no tendrá su «cambio».