Calvo reclama una Xunta sin «atajos» ni «balones fuera» y que permita a Galicia abandonar «la calma chicha»

Al sol, pero mejor que en su calurosa Córdoba. Así ha llegado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a Santiago, una nueva personalidad del Gobierno de coalición que intentará remar a favor de su partido y de su candidato, Gonzalo Caballero. En medio de la polémica sobre la celebración electoral del domingo en A Mariña , Calvo ha pedido el voto a su opción política para que en Santiago haya un Gobierno que no se dedique a confrontar y que permita el avance de la Comunidad.

La número dos del Gobierno disparó contra los que con la letra P forman la palabra «propaganda» y no la palabra «política». El candidato del PSdeG es, según ella, de los segundos. Lo es porque tiene «cualificación» y «pasión» por su tierra y porque, segundo, hubo «lealtad» al Gobierno de la Xunta en los momentos más difíciles. No hizo lo mismo Feijóo en la pandemia con el Gobierno central. Calvo disparó por este tema al candidato popular, con el que estuvo mucho más suave en el tema de las elecciones en A Mariña, frente a un Caballero encendido con el tema, sobre todo en su intervención anterior en Lugo. «Queremos a un Gobierno que no confronte Galicia contra España», ha asegurado Calvo.

«Gobernar no es buscar en qué manera te haces propaganda y en qué manera la responsabilidad no es tuya. Gobernar es lo que ha hecho Sánchez, echarse en lo alto la responsabilidad y responder con contundencia a una situación muy complicada. Nunca vista. Donde al presidente no le ha temblado la mano ni un instante para tomar decisiones con valentía y con sentido de Estado «, ha insistido, haciendo referencia a esa propaganda.

No faltó tampoco la referencia a la presencia apenas minúscula del logo del PP en los carteles electorales de Feijóo. Mientras tanto las siglas del PSOE están bien grandes. ¿El motivo? Que Caballero no las tiene que «esconder», ya que las siglas le aportan a él y él aporta a las siglas y al partido. Además, en un giro discursivo, recordó que Feijóo estuvo en la manifestación de Colón, muy criticada por la izquierda, y que juntó a PP, Cs y Vox en una foto sin precedentes.

En definitiva, Caballero es la mejor arma para sacar a Galicia de «la calma chicha» en la que se encuentra y de una situación en la que, de nuevo, importa «más la propaganda que los logros». Ahí entra la defensa y el impulso del estado de bienestar y con «medidas de cambio estructural». «En política, obras son amores y todo lo demás es absolutamente humo», ha resaltado. Otros, sin embargo, se dedican a «enredar en una situación complicada».

Por lo demás, Calvo no se quiso mojar demasiado en la situación electoral en A Mariña con el rebrote. Ha señalado que el Gobierno es un simple «espectador» en un proceso regido por la Xunta . Además, ha explicado que como «Gobierno y como partido» quiere que «se garanticen todas las condiciones habidas y por haber para preservar la salud de los gallegos en una convocatoria electoral» en la que busca que se «participe».

Por su parte, Caballero ha reivindicado su compromiso con la igualdad, con una consellería para este ámbito con rango de vicepresidencia y paridad en la Xunta, algo que ahora mismo no se cumple. Aunque su discurso ha girado en gran parte sobre A Mariña, situación que provoca «indignación» en, generalizó, el país. Además esa indignación es creciente, con unos alcaldes, en cuya opinión se basa, que ven la situación complicada para votar. Antes, en Lugo, acusó a Feijóo de estar «perdiendo el sentido común y el respeto a Galicia» minimizando el impacto del brote de Covid-19 . Lo hizo en unas declaraciones que sucedían prácticamente simultáneas a las del presidente , al que acusaba insistentemente de no comparecer y del que se enteró de sus palabras por la prensa, que le fue formulando preguntas al respecto.

Además, Caballero pidió premura al convocar a los partidos y acudir a la Diputación Permanente del Parlamento gallego, después de que la Junta Electoral afirmase que no es competente en suspender los comicios en A Mariña.