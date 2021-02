Azúa y Carreras salen en defensa de la utilidad de Cs: «Es el único partido capaz de acabar con el cainismo» Los dos intelectuales, fundadores del partido en 2006, intervienen en un mitin de Cs para apoyar a Carlos Carrizosa

Félix de Azúa y Francesc de Carreras, dos de los quince fundadores de Ciudadanos en 2006, han participado este sábado en un mitin de la formación naranja para reivindicar la utilidad del partido, porque, a su parecer, es la única formación «capaz de acabar con una de las miserias más grandes que tiene este país: el cainismo» y, por ello, han señalado su «esperanza» en que Cs acabe formando gobierno con PSC y PP.

A falta de una semana para las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero, Azúa y Carreras han participado en un mitin electoral con Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y Anna Grau (desde Barcelona), a través de videoconferencia (en Madrid). Los dos intelectuales que participaron en la fundación ideológica del partido han reiterado su apoyo a la formación liberal y, en concreto, a Carrizosa, candidato a la presidencia de la Generalitat.

Con cierto tono melancólico, Azúa ha indicado que «los triunfos y las derrotas no tienen demasiada importancia si uno tiene un ánimo firme en sus principios e ideales y en cómo le gustaría que fuera su país«. En esta línea, el escritor ha dicho que, en su caso, «el ánimo no ha decaído en absoluto» y, por lo tanto, sigue vigente su apoyo. Y ha añadido: «Cs es el único partido realmente centrista, que no depende de los obispos, ni tiene relación con los separatistas, que son la ultraderecha que hay en España».

«Si vuelve el tripartito, estaremos peor»

Carreras, por su parte, ha recordado el poso principal que les llevó a la fundación de Cs, unos motivos que, en su opinión, siguen vigentes en 2021. «Las mismas razones por las que salimos, somos ciudadanos y no nacionalistas, las mismas razones están ahora en Cataluña». Más todavía si el PSC acaba por pactar con ERC. «Si vuelve el tripartito estaremos peor que en aquella época. Hemos de ganar los que nos basamos en la razón y no nos dejamos llevar por el corazón», ha añadido.

El catedrático de Derecho Constitucional ha defendido que «la situación en Cataluña no ha cambiado mucho desde el punto de vista de los partidos, pero sí en la sociedad». Carreras ha dicho que su «esperanza» es que Cs forme parte del próximo gobierno de la Generalitat, un ejecutivo que debería formar con el PSC y el PP. Azúa ha añadido: «Cs es el único partido capaz de acabar con una de las miserias más grandes que tiene este país: el cainismo, que es destructivo».

«Idealistas»

Por su parte, Carrizosa ha alertado de la posibilidad de que el PSC acabe pactando con ERC y los comunes. Y ha recordado que Cs nació «frente a la hostilidad de todos los medios y, especialmente, de los medios catalanes«.

Arrimadas, finalmente, ha definido a los fundadores de Cs como auténticos «idealistas», a los que ha agradecido que pusieran «la semilla» hace quince años. «Si no lo hacían ellos, no lo hacíamos nosotros, quién y cuándo», ha dicho. Arrimadas ha puesto el acento en el mismo nombre del partido, lejos de «etiquetas» y «lo más antagónico al nacionalismo».