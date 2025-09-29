Suscribete a
La presión fiscal y el gasto público llevan a España a la cola de la OCDE en libertad económica

El Instituto de Estudios Económicos advierte de que nuestro país está en la posición 31 de un total de 38 en los indicadores que miden la capacidad de personas y empresas para prosperar

La productividad se estanca en España y ya es un 50% más baja que en Irlanda, el líder de Europa

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España está a la cola de los países desarrollados en términos de libertad económica, un índice que analiza -con ánimo de hacer comparaciones entre países- hasta qué punto un estado ofrece las condiciones para que la sociedad prospere económicamente. Exactamente, y según el Instituto de ... Estudios Económicos (IEE), que en nuestro país elabora la versión española de este indicador originalmente creado por la Fundación Heritage -un 'think tank' conservador estadounidense-, España está en la posición 31 de los 38 países de la OCDE y en un nivel un 7% por debajo de la media. Este año nuestro país ha obtenido una nota de 66,3 puntos, lejos de los 71,3 puntos de la media de los otros países, los 71,6 de Alemania o los 78,9 de Estonia y mucho más de los 83,7 de Suiza, que lidera el ránking.

